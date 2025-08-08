СКОЧИЛЕ ЦЕНЕ ХРАНЕ Месо и уљe обарају рекорде, ево шта је појефтинило
РИМ: Светске цене хране су у јулу порасле на највиши ниво од фебруара 2023, пошто је осетно поскупљење меса и биљних уља надмашило пад цена житарица, шећера и млечних производа, објавила је данас Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО).
Вредност индекса светских цена прехрамбених производа (ФФПИ) за јул износи 130,1 поен, што је пораст за 1,6 одсто у односу на претходни месец, наводи ФАО.
Индекс који мери цене меса порастао је за 1,2 одсто на нови рекорд од 127,3 поена, подстакнут вишим ценама говедине и овчетине, уз благи раст цена живинског меса.
Поред тога, индекс цена биљних уља је скочио чак за 7,1 одсто на трогодишњи максимум од 166,8 поена, вођен значајним растом цена палминог, сојиног и сунцокретовог уља, што је надмашило пад цена уља репице.
У осталим категоријама су забележени мањи падови. Индекс цена житарица је пао за 0,8 одсто на 106,5 поена, индикатор који прати цене шећера за 0,2 одсто на 103,3 поена, а индекс млечних производа за 0,1 одсто на 155,3 поена.
Укупна вредност индекса светских цена прехрамбених производа (ФФПИ) за јул порасла је за 7,6 одсто међугодишње, али је истовремено за 18,8 одсто мања у односу на врхунац из марта 2022. године, додаје се у извештају на веб страници ФАО.