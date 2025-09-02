СРПСКЕ ВОЗАЧКЕ НАВИКЕ У ОВОЈ ЗЕМЉИ ПРАЗНЕ НОВЧАНИК У ТРЕНУ Лакат на прозору аута или трубљење у знак поздрава – све се плаћа папрено!
Иако клима-уређаји данас хладе скоро све аутомобиле, многи возачи и даље се ослањају на стари трик – лакат кроз прозор. Некада је ово био прави знак препознатљивости возача у бившој Југославији, а промаја је правила природну вентилацију.
У Италији, међутим, ова навика може да вам направи озбиљне проблеме и дебело оштети новчаник.
Лакат кроз прозор – озбиљан прекршај
Усред врелих летњих дана, италијански возачи су остали затечени новим правилником. Чак и ако су обе руке на волану, ослањање лакта на отворен прозор сматра се „потенцијално опасним” и може вас коштати од 85 до 338 евра.
Према члану 169 италијанског Закона о безбедности саобраћаја (Codice della Strada), ниједан део тела – рука, глава или нога – не сме да вире изван возила. Дакле, чак и мала навика из прошлости може бити третирана као саобраћајни прекршај.
Опасност и од отвореног прозора на паркираном возилу
Чак и паркирани аутомобили са мало отвореним прозором могу привући пажњу полиције. По новим правилима, ово се сматра позивом лоповима, а казне иду од 42 до 173 евра. Слична правила већ постоје и у Хрватској.
Клима-уређај и упаљен мотор – ризик по новчаник
Остављање мотора и клима-уређаја упаљених док је ауто заустављен може коштати од 216 до 432 евра. Проблем је у томе што модерни аутомобили имају апликације за даљинско укључивање система за хлађење или грејање, али закон не прави изузетке – правила су јасна и строга.
Необични локални прописи
Вожња без мајице у градовима попут Напуља и Фиренце се сматра непристојним понашањем и може вас коштати 500 евра, иако национални закон то не забрањује.
Прање аутомобила на улици доноси казну од 105 до 422 евра, што је вишеструко скупље од одласка у перионицу.
Трубљење из хира, било да поздрављате пријатеља или изражавате незадовољство, може вас коштати до 168 евра.
Будите смирени према полицији
Увреда полицајца или карабињера током рутинске контроле кажњава се са 102 евра. Мирна и уљудна реакција је најбоља стратегија – свака раздражена гестикулација или бес може донети казну.
Иако све ово звучи помало смешно, италијанске казне су стварне и ригорозне. И док Срби ово раде редовно у нашој земљи, следећи пут када путујете, боље је да клима-уређај ради, руке остану унутар аутомобила, а прање и вожњу без мајице оставите за домаћи терен.