СРПСКЕ ВОЗАЧКЕ НАВИКЕ У ОВОЈ ЗЕМЉИ ПРАЗНЕ НОВЧАНИК У ТРЕНУ Лакат на прозору аута или трубљење у знак поздрава – све се плаћа папрено!

02.09.2025. 13:53 14:05
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
auto
Фото: Pexels/ Canva

Иако клима-уређаји данас хладе скоро све аутомобиле, многи возачи и даље се ослањају на стари трик – лакат кроз прозор. Некада је ово био прави знак препознатљивости возача у бившој Југославији, а промаја је правила природну вентилацију.

У Италији, међутим, ова навика може да вам направи озбиљне проблеме и дебело оштети новчаник.

Лакат кроз прозор – озбиљан прекршај

Усред врелих летњих дана, италијански возачи су остали затечени новим правилником. Чак и ако су обе руке на волану, ослањање лакта на отворен прозор сматра се потенцијално опасним” и може вас коштати од 85 до 338 евра.

Према члану 169 италијанског Закона о безбедности саобраћаја (Codice della Strada), ниједан део тела – рука, глава или нога – не сме да вире изван возила. Дакле, чак и мала навика из прошлости може бити третирана као саобраћајни прекршај.

auto
Фото: Canva

Опасност и од отвореног прозора на паркираном возилу

Чак и паркирани аутомобили са мало отвореним прозором могу привући пажњу полиције. По новим правилима, ово се сматра позивом лоповима, а казне иду од 42 до 173 евра. Слична правила већ постоје и у Хрватској.

Клима-уређај и упаљен мотор – ризик по новчаник

Остављање мотора и клима-уређаја упаљених док је ауто заустављен може коштати од 216 до 432 евра. Проблем је у томе што модерни аутомобили имају апликације за даљинско укључивање система за хлађење или грејање, али закон не прави изузетке – правила су јасна и строга.

majica
Фото: Pexels

Необични локални прописи

Вожња без мајице у градовима попут Напуља и Фиренце се сматра непристојним понашањем и може вас коштати 500 евра, иако национални закон то не забрањује.

Прање аутомобила на улици доноси казну од 105 до 422 евра, што је вишеструко скупље од одласка у перионицу.

Трубљење из хира, било да поздрављате пријатеља или изражавате незадовољство, може вас коштати до 168 евра.

police
Фото: Pexels

Будите смирени према полицији

Увреда полицајца или карабињера током рутинске контроле кажњава се са 102 евра. Мирна и уљудна реакција је најбоља стратегија – свака раздражена гестикулација или бес може донети казну.

Иако све ово звучи помало смешно, италијанске казне су стварне и ригорозне. И док Срби ово раде редовно у нашој земљи, следећи пут када путујете, боље је да клима-уређај ради, руке остану унутар аутомобила, а прање и вожњу без мајице оставите за домаћи терен.

