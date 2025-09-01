СТИГАО ВАМ ЈЕ ЈАКО МАЛИ РАЧУН ЗА СТРУЈУ? Није у питању мања потрошња ЕВО ШТА ТРЕБА ОБАВЕЗНО ДА УРАДИТЕ
Ако вам је у последње време стигао сумњиво низак рачун за струју, разлог вероватно није мања потрошња
Грађани се све чешће суочавају с овим проблемом, а Електропривреда Србије (ЕПС) објашњава да то најчешће значи да подаци о потрошњи нису достављени на време. Уместо да сте уштедели, ваш рачун садржи само фиксне трошкове, док је стварна потрошња одложена за следећи месец, када ће се сабрати за сав претходни период.
Шта се дешава ако добијете низак рачун?
Из ЕПС-а наводе да уколико на рачуну нема приказане потрошње киловат-сати, то значи да Електродистрибуција Србије (ЕДС), која је задужена за очитавање бројила, није доставила податке. То резултира рачуном са само фиксним трошковима, што многе купце доводи у заблуду.
Ако не реагујете, целокупна потрошња ће вам бити сабрана на следећем рачуну, што може представљати значајан ударац на кућни буџет.
Шта да урадите?
Да бисте избегли неугодна изненађења, из ЕПС-а саветују да одмах реагујете чим приметите неуобичајено низак рачун. Имате неколико опција:
Пошаљите електронску пошту на [email protected] и доставите очитање са вашег бројила.
Пријавите се на портал „ЕПС Увид у рачун“ и поднесите рекламацију.
Посетите пословницу ЕПС-а лично или позовите број телефона са рачуна.
ЕПС такође подсећа да је могуће послати приговор и директно ЕДС-у или самостално очитати стање бројила од 1. до 6. у месецу путем апликације Оператора дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“.