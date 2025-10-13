ЗАБЕЛЕЖЕН РАСТ Потрошачке цене у септембру веће за 2,9 одсто у односу на лане
БЕОГРАД: Потрошачке цене у септембру 2025. године повећане су за 2,9 одсто у односу на исти месец претходне године, а у поређењу са децембром 2024. године повећане су у просеку за 1,9 одсто, објавио је данас Републички завод за статистику.
Цене производа и услуга личне потрошње у септембру су снижене у просеку за 1,6 одсто у односу на август.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2025. године у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (4,5 одсто), Рекреација и култура (3,2 осто), Опрема за стан и текуће одржавање (1,1 одсто) и Одећа и обућа (0,2 одсто).
Раст цена је забележен у групама које се односе на становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива, транспорт и ресторане и хотеле (за по 0,5%), алкохолна пића и дуван (0,4%) и у групи Здравље (0,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.