НАКОН ЗАБРАНЕ ИЗВОЗА ШЕЋЕРА У МОЛДАВИЈУ РЕАГОВАО ПКС: Потребне консултације, продајемо им мање од 1.000 тона
Привредна комора Србије (ПКС) оценила је да је одлука Владе Молдавије да привремено, на дуже од пола године - 200 дана, ограничи увоз српског шећера исхитрена и неутемељена, да требају консултације молдавске и српске стране, јер наша земља извози мале количине шећера у Молдавији.
Србија је једна од ретких у Европи која има шећера за извоз. Годишње се производе у три шећеране ( Врбасу,Пећинцима и Црвенки) увек за домаће потребе и за извоз. По подацима Управа царина шећера смо у 2023/24 години извезили 86.670 тона.
Привредна комора Србије апеловала на одлагање било каквих мера које подразумевају препреке слободном тржишту, премда је укупан извоз српског шећера у Молдавију мањи од 1.000 тона.
- У првом кварталу ове године извезли смо 2.646 тона шећера а прошле године 13.013 тона што је око 1.000 тона мање од оних које молдавска влада износи као аргумент за једнострану одлуку да привремено ограничи увоз српског шећера - саопштила је Привредна комора Србије.
Одлука Владе Молдавије, подсећамо, предвиђа суспензију царинских олакшица за увоз белог шећера од шећерне репе из Србије за квоту која премашује 1.000 тона, да би се како је саопштено, заштитила сопстевна производња и стабилизовало молдавско тржиште.
- Једностране одлуке усмерене на ометање партнерских односа између компанија, на дуже стазе нису у интересу привреда Србије и Молдавије и могу озбиљно угрозити примену ЦЕФТА споразума и његових механизама. Према званичним подацима којима располажемо и које је у име Владе Републике Србије у писму молдавској страни упутила министарка унутрашње и спољне трговине, Јагода Лазаревић, види се да је извоз мањи за око 1000 тона од оних које молдавска влада износи као аргумент за једнострану одлуку. Потребно је направити озбиљне и темељне консултације две стране јер се из података о потрошњи и увозу шећера у Молдавију може закључити да Србија представља само мали део молдавског увоза шећера, те према томе није у прилици да на било који начин дестабилизује локално тржиште. Шта више, ни један од предуслова за успостављање заштитних мера у складу са механизмима ЦЕФТА споразума није испуњен, па забрана увоза не може бити заштитна мера у складу са чланом 24(5) Анекса 1 ЦЕФТА споразума.
