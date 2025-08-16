clear sky
ЖЕЛИТЕ ДА САМОСТАЛНО ОЧИТАТЕ БРОЈИЛО? Постоји неколико једноставних начина, ево како се то ради

16.08.2025. 10:11
Пише:
Добрила Млађеновић
Извор:
Дневник

струја
Фото: Дневник/ ЕПС

Грађани Србије већ неко време могу самостално да пријаве потрошњу електричне енергије, односно стање бројила, а то се може урадити на више начина.

Они који желе сами да очитавају бројило могу то да ураде доласком и пријавом стања на шалтеру дистрибуције, позивањем контакт-центра, мејлом или путем апликације „Ед Србије”. 

140.000 Војвођана већ преузело апликацију

Апликација „Ед Србије” направљена је за више платформи – Андроид, Ајфон, Хуавеј и веб-портал. По речима директорке сектора за приговоре у Електродистрибуцији Србије Миљане Здравковић, за очитавање бројила путем апликације определио се велики број грађана. 

12 цифара је шифра мерног места

– Очитавање бројила путем апликације је једноставно, а треба направити неколико корака – каже Миљана Здравковић. – Како бисмо могли да идентификујемо корисника и мерно место, потребно је укуцати број од 12 цифара, који представља шифру мерног места, како бисмо имали датум када је очитано бројило, стање више и ниже тарифе, а потребне су две слике: слика више тарифе и слика ниже тарифе. Уколико је бројило електромеханичко, довољна је једна слика и она се понови два пута на апликацији. Чим се пошаље стање, оно стиже у систем и након верификације одмах пребацује снабдевачу, па корисник добија рачун за врло кратак период, за два-три дана.

Национални контакт-центар

Национални контакт-центар, који пружа информације и услуге корисницима из целе Србије, постоји од 1. јуна. Број телефона контакт-центра је 0800-360-300, а позив је бесплатан.

– Контакт-центар је првенствено намењен за пријаву квара на електроенергетској мрежи и мерним местима, као и за пријаву стања бројила од првог до шестог у месецу и пријаву неовлашћене потрошње електричне енергије – рекла је Миљана Здравковић. – Напомињем корисницима да се неовлашћена потрошња може пријавити анонимно позивом на контакт-центар, а неовлашћена потрошња је кривично дело и угрожава безбедност корисника.

Велики број корисника преузео је апликацију ЕД Србије, а много грађана пријавило је стање и путем веб-портала и мејла. До сада је апликацију преузело око 450.000 корисника, а у августу је стање на бројилу пријавило око 270.000 корисника, од којих је око 140.000 у Војводини.

– Неки су се изјаснили да желе да буду самочитачи, прихватили су услове који су на сајту да то и постану, што значи да ће они сами читати своја бројила од првог до шестог у месецу и ЕДС неће слати своје читаче на терен – истиче Здравковићева.

