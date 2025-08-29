clear sky
У ДВА ЗАЛОГАЈА ОДЕ 3.500 ЕВРА, ОВО ЈЕ ВОЋЕ БОГАТИХ! Сунчево јаје је нова опсесија милионера

29.08.2025. 08:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Курир Бизнис, Бизпортал
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Манго из Мијазакија, познат као „јаје сунца“, симбол је луксуза и престижа, а на аукцијама може достићи запањујуће цене, попут 3.500 евра за пар плодова, док је у ексклузивним продавницама доступан за око 30 евра.

Ово изузетно воће, препознатљиво по црвеној кори и беспрекорном укусу, узгаја се у јапанској префектури Мијазаки уз посебне технике и строгу контролу квалитета.

Зашто је манго из Мијазакија тако посебан?

Узгој манга у Мијазакију, који је почео тек осамдесетих година прошлог века, одвија се у идеалним условима – благој клими, обилној сунчевој светлости и оптималним падавинама. Саднице се пажљиво бирају, сади се у плодно тло, а дрвеће се гаји у пластеницима ради заштите од временских непогода и штеточина. Пчеле често помажу у опрашивању како би плодови били крупнији, док се стабилна температура, влажност и вентилација у пластеницима ригорозно контролишу. Сваки манго добија тачно одређену количину светлости да би развио своју карактеристичну црвену боју и слаткоћу, а дрвеће се редовно орезује, ђубри и залива.

Процес производње и контрола квалитета

Након бербе, од априла до августа, манго се пажљиво пакује и подлеже строгим проверама квалитета. Само најсавршенији примерци добијају титулу „таијо но тамаго“ (јаје сунца) и пласирају се на аукцијама на велепродајној пијаци у Мијазакију. Ови плодови су цењени због своје кремасте текстуре, богатог укуса и високог садржаја шећера, што их чини правим гурманским доживљајем.

Култура даривања и ексклузивност

У Јапану, манго из Мијазакија често служи као луксузан поклон за колеге, пријатеље или породицу, у складу са традицијом даривања воћа укорењеном у шинтоистичким и будистичким обичајима. Због ограничене производње и велике потражње, ово воће је тешко набавити ван Јапана, а цена додатно расте због трошкова транспорта, царине и пореза. Манго из Мијазакија тако остаје ексклузивни симбол квалитета и престижа, резервисан за оне који траже нешто заиста посебно.

