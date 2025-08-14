ГЛАМОЧИЋ: МИНИСТАРСТВО ЧВРСТО СТОЈИ УЗ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ Држава обезбедила воду за стоку на Старој планини, али то је обавеза власника
БЕОГРАД: Министарство пољопривреде је у сарадњи са подручним пољопривредним саветодавним и стручним службама, локалним самоуправама, ЈКП "Медиана" и ЈКП "Наисус" Ниш, у најкраћем року обезбедило и упутило цистерне са пијаћом водом на подручје Суве планине.
Тамо су, због пресушивања изворишта Ракош, животиње на испаши остале без воде, саопштило је ресорно министарство.
Цистерне са водом биће упућене и сутра за око 1.000 крава и 300 коња, након чега ће бити обезбеђен камион за редовно допремање воде у наредним данима.
Министар пољопривреде Драган Гламочић подсетио је на то да је министарство још у јулу наложило допремање воде на ову планину, чиме је још једном показало да чврсто стоји уз српске пољопривреднике и пружа им конкретну подршку али је нагласио да су капацитети за доставу воде у овом тренутку изузетно ограничени, јер у околини букти велики број пожара, па је приоритет снабдевање становништва и гашење ватре.
"Ова ситуација још једном показује да сточари морају преузети активну улогу у обезбеђивању воде за своја грла, уместо да се ослањају искључиво на интервенције државе", поручио је он.
Истакао је да је држава већ обезбедила значајну финансијску подршку за сточаре на Сувој планини.
За квалитетне приплодне млечне краве и товне краве и бикове пољопривредници добијају 55.000 динара по грлу, што значи да је само ове године за њих издвојено око 55 милиона динара, уз друге врсте подстицаја које редовно примају као регистровани пољопривредни произвођачи.
"То је јасан доказ да држава континуирано улаже у сточарство и подржава фармере, али примарна обавеза обезбеђивања воде, хране и смештаја увек остаје на власницима, у складу са Законом о добробити животиња", нагласио је Гламочић.
Министарство ће наставити да реагује у хитним ситуацијама ради заштите добробити животиња, али апелује на сточаре да унапред планирају и обезбеде све потребне услове за своја грла, како се овакве ситуације више не би понављале, наводи се у саопштењу.