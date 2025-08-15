clear sky
Кокошије перје постаје злато НОВА ШАНСА ЗА СВЕ КОЈИ СЕ БАВЕ ЖИВИНАРСТВОМ Ево шта је у питању

15.08.2025. 17:32 18:01
Фото: pixabay.com

Милиони тона кокошјег перја завршавају у отпаду, но могла би постати база за одрживу пластику?

Наиме, само у САД-у годишње се произведе око 1,5 милиона тона кокошјег перја, које се досад углавном сматрало отпадом. Ипак, истраживачи са Универзитета Небраска развили су метод којим се из овог нуспроизвода може произвести биоразградива пластика, објавио је Агрархеуте.

Кључ, кажу, лежи у стабилном протеину кератину, који се у великим количинама налази у перју. Кроз хемијску обраду кератин постаје водоотпоран и механички чврст - што га чини идеалним за прераду у пластику.

Такозвана "пластика од перја" лакша је од уобичајених материјала попут полиетилена, а истовремено је чврста и еколошки прихватљива. И у Немачкој се спроводе истраживачки пројекти који желе искористити кератин из перја за израду изолационих материјала и геотекстила.

За производњу живине, ово би могло отворити нови извор прихода и понудити одрживо решење за проблем отпада.

живина бизнис зарада
Бизнис Пољопривреда
