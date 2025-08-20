ОТРОВАНЕ ОВЦЕ У ВОЈВОДИНИ, ЖРТВЕ СУКОБА РАТАРА И СТОЧАРА! Животиње ланчано падале с ногу, није им било спаса СЕДАМ ГРЛА МИСТЕРИОЗНО УГИНУЛО У ПАДЕЈУ

Чобани су приметили да овце ланчано падају, а нису знали због чега. Код њих се појавио секрет и уз нуђење воде са оближњег бунара, није им било спаса. На позив власника и након интервенције Управе за ветерину, стигао је инспектор који је констатовао да није реч о било којој заразној болести, већ о тровању и то са јаким отровом, јер су имале крварење на нос.

Увиђај су обавили и инспектори МУП, али се још не зна прави узрок угинућа.

Власници више од 600 грла оваца имају страх да овце пуштају на пашњак, јер се после кише појавила и трава.

Сточари сумњају да некоме озбиљно сметају и наводе пример да само један ратар у близини обрађује око 200 хектара пашњака, а да општина Чока на то не реагује.

