ЖЕГА ПРАВИ ВЕЛИКЕ ПРОБЛЕМЕ СТОЧАРИМА Драган из чачанског села Мршинци тешко издржава, а овако брине о козама и овцама током топлотног удара (ФОТО)
ЧАЧАК: Упркос топлотним изазовима, на овом газдинству за потребе ресторана, све се ради по природном рецепту, а шишање оваца по врућини је чешће и исхрана другачија
Тропски талас љуља Србију, а осим људима јако тешко је и животињама. Како животиње подносе летњу жегу и сушни период, најбоље знају домаћини Глођевићи из чачанског села Мршинци, који већ годинама поред примарног посла гаје стадо оваца и коза.
- Иако суша чини своје и негативно утиче на пољопривреду, налазимо начин да их адекватно узгајамо. Све мање има зелене хране, тренутно их хранимо готовом храном коју смо припремили у пролеће. Неопходно је да им дајемо по мало, не смемо много да их гојимо због врућина”, каже за РИНУ домаћин Ненад Глођевић.
На његовом имању, на срећу, проблема са водом нема.
- Имамо бунарску воду, па о томе не бринемо. Што се тиче тропских температура, редовно шишамо овце. Најбоље је шишати два пута годишње, јер ако се шишају само једном, губе на килажи. Приметио сам да боље напредују и лакше подносе врућину када су два пута шишане”, објашњава Глођевић.
Лети више користи сено него кукуруз.
- Због врућине животиње више пију воду, гоје се и може доћи до угинућа ако се претера са храном. И козе и овце држимо заједно — овце су осетљивије, а козе им помажу јер их штите од шапа. Сада су козе већ почеле и да брсте, јер је све мање зелене хране. Мој савет онима који немају много искуства је да причувају храну, јер се никад не зна како ће година испасти”, поручује домаћин.
Упркос изазовима, на овом газдинству се све ради по природном рецепту.
„За потребе нашег ресторана све узгајамо здраво и природно, да наши гости једу квалитетну храну, закључује Глођевић.
РИНА