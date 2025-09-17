broken clouds
17.09.2025.
Нови Сад
СВИЊСКА КУГА ИЛИ НЕШТО ДРУГО?

ПРОИЗВОЂАЧИ УПОЗОРАВАЈУ Увоз свињског меса у Србију порастао од 300 до 500 одсто

17.09.2025. 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Радио телевизија Војводине
Дневник/В. Фифа
Фото: Дневник/В. Фифа

НОВИ САД: Иако су уведене прве мере заштите домаћих произвођача меса, као што је препоручена откупна цена, произвођачи упозоравају на то да су промене недовољне.

Како боље заштити домаћу производњу и како смањити зависност од увоза, које мере су предузете и шта грађани треба да знају о квалитету и пореклу меса на нашем тржишту?

Увоз свињског меса порастао је од 300 до 500 одсто, јер Србија нема довољно сопственог меса, каже Младен Алфировић из Удружења одгајивача свиња Србије и додаје да домаћа производња задовољава 30-40% .

Оно што је додатни проблем када су потрошачи у питању, јесте њихова недовољна информисаност о пореклу меса.

‘Оно што је нашој земљи до сада недостајало јесте пуна примена закона о безбедности хране”, напомиње Алфировић. 

И додаје да је министар Гламочић препознао ту проблематику када је рекао да се такве ствари више не смеју догађати.

RTV

свињско месо увоз
Извор:
Дневник/Радио телевизија Војводине
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
