СВИЊСКА КУГА ИЛИ НЕШТО ДРУГО?
ПРОИЗВОЂАЧИ УПОЗОРАВАЈУ Увоз свињског меса у Србију порастао од 300 до 500 одсто
НОВИ САД: Иако су уведене прве мере заштите домаћих произвођача меса, као што је препоручена откупна цена, произвођачи упозоравају на то да су промене недовољне.
Како боље заштити домаћу производњу и како смањити зависност од увоза, које мере су предузете и шта грађани треба да знају о квалитету и пореклу меса на нашем тржишту?
Увоз свињског меса порастао је од 300 до 500 одсто, јер Србија нема довољно сопственог меса, каже Младен Алфировић из Удружења одгајивача свиња Србије и додаје да домаћа производња задовољава 30-40% .
Оно што је додатни проблем када су потрошачи у питању, јесте њихова недовољна информисаност о пореклу меса.
‘Оно што је нашој земљи до сада недостајало јесте пуна примена закона о безбедности хране”, напомиње Алфировић.
И додаје да је министар Гламочић препознао ту проблематику када је рекао да се такве ствари више не смеју догађати.
RTV