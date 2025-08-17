moderate rain
26°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ЗЕМЉА ПАРТНЕР НА АГРА 2025 У СЛОВЕНИЈИ! Српска привреда представља домаће компаније и јача регионалну сарадњу

17.08.2025. 10:59 11:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
да
Фото: Промо

Привредна комора Србије (ПКС) и Министарство пољопривреде организују наступ српских привредника на 63. Међународном сајму пољопривреде и хране АГРА 2025, који ће се одржати у Горњој Радгони, у Словенији, од 23. до 28. августа, објавила је ПКС.

Србија ће ове године бити земља партнер овог сајма, што представља посебну прилику за промоцију домаћих компанија и јачање регионалне сарадње.

Словенија је за српску привреду стратешко тржиште од изузетне економске важности, не само као тржиште за пласман роба и услуга, већ и као значајна инвестициона дестинација или база из које се ефикасније може реализовати улазак на тржиште ЕУ земаља, наводе у ПКС.

Агро министарство пољопривреде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај