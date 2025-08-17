СРБИЈА ЗЕМЉА ПАРТНЕР НА АГРА 2025 У СЛОВЕНИЈИ! Српска привреда представља домаће компаније и јача регионалну сарадњу
17.08.2025. 10:59 11:09
Коментари (0)
Привредна комора Србије (ПКС) и Министарство пољопривреде организују наступ српских привредника на 63. Међународном сајму пољопривреде и хране АГРА 2025, који ће се одржати у Горњој Радгони, у Словенији, од 23. до 28. августа, објавила је ПКС.
Србија ће ове године бити земља партнер овог сајма, што представља посебну прилику за промоцију домаћих компанија и јачање регионалне сарадње.
Словенија је за српску привреду стратешко тржиште од изузетне економске важности, не само као тржиште за пласман роба и услуга, већ и као значајна инвестициона дестинација или база из које се ефикасније може реализовати улазак на тржиште ЕУ земаља, наводе у ПКС.