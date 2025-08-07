ПОРЕСКА УПРАВА ОЛАКШАВА КОМУНИКАЦИЈУ С ГРАЂАНИМА Заказивање позива преко говорног аутомата
Пореска управа је у циљу унапређења квалитета услуга и олакшавања комуникације са корисницима контакт центра ове управе увела нову услугу-заказивање позива, објавила је Пореска управа.
Ова услуга функционише преко говорног аутомата и активира се у моменту повећаног обима позива, односно када систем утврди да ће време чекања на јављање агента контакт центра бити дуже од шест минута, наводи се у саопштењу и додаје да ће у овој ситуацији говорни аутомат понудити пореском обвезнику могућност заказивања позива.
Након пријема захтева, агенти контакт центра ће контактирати пореског обвезника у најкраћем могућем року како би му пружили потребну подршку и одговорили на питања.
Овај систем, како се наводи, омогућава равномернију расподелу позива и смањује време чекања за кориснике Преко контакт центра порески обвезници могу телефоном или путем електронске поште да добију информације у вези са применом пореских прописа, о стању на рачунима јавних прихода, информације о условима и начину коришћења електронских услуга Пореске управе, као и сервисне информације о раду управе.
Услуге контакт центра могу се добити радним данима од осам до 18 часова, а порески обвезници центар могу контактирати на бројеве телефона 011/6969-069 и 0700/700-007, као и путем контакт форме ‘’Поставите питање’’ на интернет презентацији Пореске управе.
Е.Д.