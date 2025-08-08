clear sky
23°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СРБИЈИ ЗАПОСЛЕНО ВИШЕ ОД 2,3 МИЛИОНА ЉУДИ Број запослених расте, али је пољопривредника све мање

08.08.2025. 09:26 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Dnevnik.rs

У Србији је у у другом кварталу ове године било 2.370.103 запослених, од чега је 1. 898. 531 радило код правних лица, 425.321 су предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 46.251 особа су регистровани индивидуални пољопривредници.

У Војводини је било 592.617 запослених, уз пад запосленесто од 0,5 одсто у односу на исти период прошле године и раст од 0,2 посто у односу на претходни квартал.

Највише Војвођана радило је у прерађивачкој индустрији и то њих 155.495, а следи трговина на велико и мало с 92.992 радника. 

На трећем месту је здравство, где је радило 44.967 људи, те образовање с 39.382 запослених. У саобраћају и складиштењу радило је 32.243 Војвођана, а у грађевинарству 30.279. Стручне и научне делатности у покрајини запошљавале су 29.993 радника, информисање 21.139, култура 10.691, а пољопривреда је имала 14.321 запосленог...

Фото: Дневник/ Слободан Шушњевић

На нивоу целе државе највише запослинх је у прерађивачкој индустрији и то 489.302, што је за око два посто мање него прошле године у истом поериоду. Међу прерађивачима, највише радних места било је у прехрамбеној индустрији, где је радио 91.801 запослени, следи производња аутомобила 66.205, металска индустрија 54.485, у производњи гума радило је 34.408 људи. Одевне предмете је израђивало 28.668 радника, а у индустрији намештаја било је 21.553 радника…

Здравство, одбрана, образовање

Од укупно 2.370.103 запослена, у јавном сектору било је 611.986 запослених. У јавним државним предузећи било је преко 81.000 запослених, а у јавним локалним фирмама 59.145 радника.

У здравству и социјалној заштити у у другом кварталу у Србији било је 179.320 запослених, у државној управи и одбрани 156.707, а у образовању је било 152.253 радника. У култури и забави радила су 45.724 запослена.

На другом месту по броју запослених је трговина, где ради 359.649 радника, а следи грађевинарство с 129.761 запослених, при чему је 32.863 радника било у сектору изградње зграда, а 65.722 у делу који статистика бележи као специјални грађевински радови.

Фото: Радници ЈКП “Пут” фото: С. Ковач

У односу на други квартал 2024. године, укупан број запослених је у Србији већи за 2.933 лица, то јест за 0,1посто, при чему је број запослених у правним лицима смањен за 485 лица, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 7.070 лица, то јест за 1,7 посто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 3 652 лица, или за 7,3одсто.

У односу на претходни квартал, укупан број запослених је већи за 5.209 лица, то јест за 0,2посто, при чему је број запослених у правним лицима повећан за 1.065 лица,или за 0,1посто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 5.026 лица, или за 1,2 посто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 882 лица, то јест за 1,9 посто.

запослени јавни сектор пољопривредници
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај