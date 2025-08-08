У СРБИЈИ ЗАПОСЛЕНО ВИШЕ ОД 2,3 МИЛИОНА ЉУДИ Број запослених расте, али је пољопривредника све мање
У Србији је у у другом кварталу ове године било 2.370.103 запослених, од чега је 1. 898. 531 радило код правних лица, 425.321 су предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 46.251 особа су регистровани индивидуални пољопривредници.
У Војводини је било 592.617 запослених, уз пад запосленесто од 0,5 одсто у односу на исти период прошле године и раст од 0,2 посто у односу на претходни квартал.
Највише Војвођана радило је у прерађивачкој индустрији и то њих 155.495, а следи трговина на велико и мало с 92.992 радника.
На трећем месту је здравство, где је радило 44.967 људи, те образовање с 39.382 запослених. У саобраћају и складиштењу радило је 32.243 Војвођана, а у грађевинарству 30.279. Стручне и научне делатности у покрајини запошљавале су 29.993 радника, информисање 21.139, култура 10.691, а пољопривреда је имала 14.321 запосленог...
На нивоу целе државе највише запослинх је у прерађивачкој индустрији и то 489.302, што је за око два посто мање него прошле године у истом поериоду. Међу прерађивачима, највише радних места било је у прехрамбеној индустрији, где је радио 91.801 запослени, следи производња аутомобила 66.205, металска индустрија 54.485, у производњи гума радило је 34.408 људи. Одевне предмете је израђивало 28.668 радника, а у индустрији намештаја било је 21.553 радника…
Здравство, одбрана, образовање
Од укупно 2.370.103 запослена, у јавном сектору било је 611.986 запослених. У јавним државним предузећи било је преко 81.000 запослених, а у јавним локалним фирмама 59.145 радника.
У здравству и социјалној заштити у у другом кварталу у Србији било је 179.320 запослених, у државној управи и одбрани 156.707, а у образовању је било 152.253 радника. У култури и забави радила су 45.724 запослена.
На другом месту по броју запослених је трговина, где ради 359.649 радника, а следи грађевинарство с 129.761 запослених, при чему је 32.863 радника било у сектору изградње зграда, а 65.722 у делу који статистика бележи као специјални грађевински радови.
У односу на други квартал 2024. године, укупан број запослених је у Србији већи за 2.933 лица, то јест за 0,1посто, при чему је број запослених у правним лицима смањен за 485 лица, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 7.070 лица, то јест за 1,7 посто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 3 652 лица, или за 7,3одсто.
У односу на претходни квартал, укупан број запослених је већи за 5.209 лица, то јест за 0,2посто, при чему је број запослених у правним лицима повећан за 1.065 лица,или за 0,1посто, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан је за 5.026 лица, или за 1,2 посто, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 882 лица, то јест за 1,9 посто.