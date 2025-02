(ФОТО ) Пристижу НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМРТИ ЏИНА ХЕКМАНА, беживотна тела нађена најмање дан касније ПОЛИЦИЈА НЕ ИСКЉУЧУЈЕ МОГУЋНОСТ ДА СУ УБИЈЕНИ

Вест да су легендарни глумац Џин Хекман (95) и његова супруга Бетси Аракава (64) нађени мртви у њиховој кући у Санта Феу растужила је многе, а сада се огласио шериф тог округа.

"Не искључујемо да је реч о кривичном делу", рекао је шериф Адан Мендоза за ТМЗ.

Његови заменици су се у среду одазвали на позив и дошли на имање Хекманових.

Када су ушли у кућу, пронашли су беживотна тела двостуког оскаровца и његове супруге.

Поред њих је нађено и тело једног од три пса - друга два су преживела.

Santa Fe County Sheriff’s spokeswoman Denise Womack-Avila said officers were dispatched to an address where they found Hackman, 95, Betsy Arakawa, 64, and a dog deceased. She said foul play isn’t suspected but didn’t elaborate and that an investigation is under way…. 👀 🤲🏾🤎 pic.twitter.com/tyhDHHeUwr

"Када су пронашли лешеве, полицајци су се повукли из куће и затражили смо налог за детаљнију претрагу", рекао је Мендоза и додао:

"Уобичајено је да се током истрага о смрти тражи налог под претпоставком да ће се пронаћи доказе о злочину, што показује да се придржавамоу стандардне процедуре".

.... home around 1:45 p.m. Wednesday and found Hackman, Arakawa and a dog deceased, Womack-Avila said.

Their cause of death has not been confirmed but it is not believed to be foul play.

Not foul play?! Two people and their dog just drop dead at the same time?

😱😱😱 pic.twitter.com/dxHA6d5zAG

— Cac270 (@TheGhost270) February 27, 2025