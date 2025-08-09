clear sky
ЖИВОТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ Отворена изложба са фото-сафарија „Јарослав Пап“ у Бачком Моноштору

09.08.2025. 13:43 13:52
Пише:
Дневник
Извор:
Foto asocijacija Vojvodine
1
Фото: Foto asocijacija Vojvodine

Изложба фотографија насталих на простору Горњег Подунавља отворена је данас у Етно-кући „Мали Бодрог“ у Бачком Моноштору.

Посетиоцима „Малог Бодрога“ представљено је око шездесет фотографија новосадских фотографа који су снимали током овогодишњег фото-сафарија посвећеног чувеном фоторепортеру Јарославу Папу.

1
Фото: Foto asocijacija Vojvodine

На шестој по реду изложби, а другој откако носи Папово име, учествовало је десет фотографа различитих генерација, који су, поред природе, снимали и обичаје и културу људи места познатог по називу „село на седам Дунава“.

Јарослав Пап био је уредник фотографије новосадског дневног листа „Дневник“, фоторепортер Танјуга и сарадник највећих светских новинских агенција. Прославио се фотографишући природу, а Удружење новинара Србије ове године донело је одлуку да највећа годишња новинарска награда за фотографију носи његово име.

1
Фото: Foto asocijacija Vojvodine

Овогодишње фотографско окупљање одржано је у склопу пројекта „Моноштор — траговима будућности“, који је подржала Фондација „Сидро“, а организатори су Фото-асоцијација Војводине и Удружење грађана „Подунав“, у сарадњи и уз логистичку подршку „Војводинашума“.

 

