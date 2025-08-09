ЗАВРШЕНИ ДАНИ МИРОСЛАВА ЧАНГАЛОВИЋА Гламоч као престоница опере
У Гламочу су завршени Дани Мирослава Чангаловића. Манифестација, коју организује удружење “Гламочко коло” из Новог Сада трајала је од 4. до 7. августа.
Публика је у гламочком Дому културе, који се налази недалеко од куће у којој је Чангаловић рођен, уживала у неким од најпознатијих оперских арија, које су извели првак опере Српског народног позоришта баритон Жељко Андрић, руска оперска дива Лидија Светозарова, звезде московске “Хеликон опере”, те бас Страхиња Ђокић. Поред оперског концерта, посетиоци су били у прилици да погледају и три монодраме, које су извели студенти Академије уметности у Бањалуци.
Прве вечери Жељко Андрић, Лидија Светозарова и Страхиња Ђокић извели су неке од најпознатијих арија из Вердијеве “Аиде”, Моцартог “Дон Ђованија”, Бизеове “Кармен”, Дворжакове “Русалке”, Доницетијевог “Љубавног напитка” и Росинијевог “Севиљског берберина”.
– Имала сам изузетно задовољство да наступим у прелепом амбијенту, на концерту посвећеном легендарном Мирославу Чангаловићу, који је оставио неизбрисив траг у историји опере. Драго ми је што постоји манифестација посвећена њему, која се одржава баш у месту његовог рођења. То је изузетан омаж његовом животу и делу – изјавила је Лидија Светозарова.
Андрић истиче да “Дани Мирослава Чангаловића” нису значајни само за Гламоч, већ за цео регион.
– Будући да је Чангаловић један од најпознатијих оперских певача 20. века, изузетно је важно што се одржава манифестација њему у част. Такође, овде у Гламочу на “Данима Мирослава Чангаловића” се потврђује да оперска уметност и врхунска култура имају своју публику – рекао нам је Андрић.
Будући да је опера тесно повезана с глумом, поред оперског, публика је 5. 6. i 7. августа имала прилику да ужива и у занимљивом драмском програму. Изведене су три монодраме које се, свака на свој начин, баве различитим аспектима људске природе, судбине и уметности. Драмски програм почео је 5. августа монодрамом „Марсо“. Сутрадан је на репертоару била монодрама „К’о камен“, а 7. августа публика је уживала у монодрами „Чарли Чаплин“.
Председник удружења “Гламочко коло”, песник Перица Милутин, истиче да су шести “Дани Мирослава Чангаловића” оправдали очекивања публике.
– Гламоч је од 4. до 7. августа био својеврсна престоница опере. Наступи Жељка Андрића, Лидије Светозарове и Страхиње Ђокића одушевли су све присутне. Исто тако, публика је уживала и у глумачким бравурама студената Академије уметности из Бањалуке. Захваљујем се републичкој, покрајинској и градској админис- трацији који су подржали наш пројекат – истиче Милутин.
Мирослав Чангаловић, кога многи сматрају једним од најбољих светских басова, остао је упамћен по улогама Мефиста, Бориса Годунова, Док Кихота, Спарафучилеа, Кнеза Игора... Током каријере је дочарао преко 90 ликова у 68 опера, са више од 754 наступа, уз још око 3.000 концерата у тридесетак земаља.