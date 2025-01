СЕДМИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДУГОМЕТРАЖНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА Главни јунаци Чаплин, Линч, Лени Рифенштал ...

На овогодишњем фестивалу, који траје до недеље, 2. фебруара, биће у MTS Дворани приказано укупно 25 документарних филмова најновије светске продукције.

У оквиру главног програма најавqено је приказивање 13 остварења међу којима и документарци о Дејвиду Линчу, Ернесту Коулу и Лени Рифенштал.

Из овог програма издваја се и филм „Чарли Чаплин: дух скитнице“ Кармен Чаплин, унуке Чарлија Чаплина. У питању је документарац који пружа интиман поглед на Чаплинов живот, истружујући његове породичне везе и ромско порекло које је инспирисало његов култни лик Скитнице.

У оквиру овог програма на фестивал долази и документарац из продукције Мартина Скорсезеа „Мејд ин Ингланд: Филмови Мајкла Пауела и Емерика Пресбургера“ о двојици култних филмских стваралаца британске кинематографије.

Мастер клас Дејва Дејвисона Специјални гост фестивала биће професор Дејв Дејвидсон са Универзитета у Њујорку , у оквиру којег ради најстарија школа документарног филма у САД. Биће приказано пет његових остварења, а посебан део програма је мастер клас који ће Дејвидсон одржати са редитељем Дарком Лунгуловим, његовим некадашњим студентом. Фото: Promo DOK



Гост фестивала биће македонски редитељ Игор Иванов Изи који ће представити филм „Време бетона” - документарно путовање кроз архитектонску и урбанистичку историју Скопља, са фокусом на бруталистичку еру, када је овај град прошао кроз архитетонску и урбанистичку неоренесансу упитног квалитета.

Такмичарски програм под називом Ентер Док у коме учествују дебитантски дугометражни документарни филмови, представиће седам остварења, а како је најавио селектор Игор Тохољ, међу њима је један од победника фестивала у Шефилду “The Boy and the Suit of Light”.

У оквиру ове селекције биће, подсетимо, додељена награда публике.