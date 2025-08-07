СТИВЕН СИГАЛ СНИМА ФИЛМ У БЕОГРАДУ! Икона акционих филмова после шест година пре камерама
Снимање акционог трилера "Ордер оф драгон", са Стивеном Сигалом у једној од главних улога почиње у септембру у Београду.
Икона акционих филмова Стивен Сигал враћа се на велико платно након шестогодишње паузе. Предстојећи филм „Орден змаја“ заједничка је продукција хрватског "Дрим тим пикчерса" и немачке компаније "Филмворкерс", а снимање би требало да почне у Београду, у Србији, средином септембра 2025. године.
Филм ће се снимати на различитим локацијама у Београду, а за организацију снимања и координацију свакодневних активности на терену задужени су Клара и Петар Вујовић.
Пројекат ће режирати признати хрватски редитељ и продуцент Вјекослав Катусин ("Неправедна смрт").
Сигал ће глумити заједно са Роном Смуренбургом ("Бангкок Дог"), холандским уметником борилачких вештина и глумцем који је скренуо пажњу на себе улогом у остварењу Џекија Чена у филму "Ко сам ја?" из 1997. године.
У глумачкој постави ће бити и Михаел Паре ("The Debt Collector"), Мишел Киси ("Кикбоксер") и немачка манекенка и глумица Алона Херта ("Неправедна смрт"). Ускоро ће бити објављен ангажман још две врхунске звезде борилачких вештина, што ће још више појачати посвећеност филма акцији високог калибра.
Продукција најављује да ће снимање бити завршено до краја октобра 2025. године, а како Катушин наглашава, цела екипа већ активно ради на реализацији светске премијере филма, који ће, према његовим речима, поставити нове светске рекорде у филмској индустрији.
Како најављује редитељ, и "Ред змаја" обећава да ће спојити адреналински дух класичних акционих филмова из осамдесетих и раних деведесетих година 20. века са свежим, модерним призвуком – пружајући снажан повратак за Сигала и узбудљиво ново поглавље у филмовима борилачких вештина.
