ЗЛАТНА АЊА РИЂЕШИЋ Награда са Кустендорфа у Новом Саду

Фестивал „Кустендорф класик” завршен је крајем прошле недеље доделом награда младим музичким талентима.
Прва награда фестивала „Златна матријошка” додељена је Ањи Риђешић, студенткињи четврте године клавира на Академији уметности у Новом Саду.
„Сребрна матријошка” припала је Ивану Колтунову, студенту хармонике на Руској музичкој академији „Гњесин” док је трећа награда и „Бронзана матријошка”, отишла у руке сопрану Дуњи Јеличић, са Универзитета за музику и примењене уметности у Манхајму.
Жири је радио у саставу диригент Михаил Голиков, декан Академије уметности у Новом Саду Зоран Крајишник и Душана Кнежевић, професор клавира и камерне музике на конзерваторијуму ЦРД Аркје-Кашан (Француска).
