ЗЛАТНА АЊА РИЂЕШИЋ Награда са Кустендорфа у Новом Саду

09.09.2025.
Фото: С. Гарић, промо

Фестивал „Кустендорф класик” завршен је крајем прошле недеље доделом награда младим музичким талентима.

Прва награда фестивала „Златна матријошка” додељена је Ањи Риђешић, студенткињи четврте године клавира на Академији уметности у Новом Саду. 

„Сребрна матријошка” припала је Ивану Колтунову, студенту хармонике на Руској музичкој академији „Гњесин” док је трећа награда и „Бронзана матријошка”, отишла у руке сопрану Дуњи Јеличић, са Универзитета за музику и примењене уметности у Манхајму.

 Жири је радио у саставу диригент Михаил Голиков, декан Академије уметности у Новом Саду Зоран Крајишник и Душана Кнежевић, професор клавира и камерне музике на конзерваторијуму ЦРД Аркје-Кашан (Француска). 

И. Б.

