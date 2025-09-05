(ВИДЕО) У ЗНАКУ ТРИ ВЕЛИКА ЈУБИЛЕЈА Блашковићевом беседом у Сремским Карловцима отворено 54. БРАНКОВО КОЛО
У живој успомени на великог песника српског романтизма, вечитог младића наше лирике, антологијског песника младости, у Сремским Карловцима је отворено 54. Бранково коло и трајаће до 19. септембра.
Чувена песничка манифестација протицаће у знаку три важна јубилеја: 190. годишњице доласка Алексија Бранка Радичевића у Карловачку гимназију, 140. годишњице подизања првог споменика Бранку на Стражилову и 130. годишњице оснивања листа „Бранково коло“ у Сремским Карловцима.
Уз мото првог дана манифестације: „Што би песма да од срца није,/ што би срце да младости није“, беседом о Бранку Радичевићу у Карловачкој богословији „Свети Арсеније Сремац“, 54. Бранково коло свечано је отворио угледни српски песник и писац Ласло Блашковић.
На Стражилову, на Бранковом гробу, данас је планирано да свећу и цвеће принесе истакнути српски песник Живко Николић.
Биће одржан и парастос Алексију Бранку Радичевићу у Сремским Карловцима, као и хришћанска трибина. На тему „О младости и вери“, говориће архимандрит Клеопа Стефановић.
И. Б.