(ВИДЕО) У ЗНАКУ ТРИ ВЕЛИКА ЈУБИЛЕЈА Блашковићевом беседом у Сремским Карловцима отворено 54. БРАНКОВО КОЛО

05.09.2025. 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
коло
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

У живој успомени на великог песника српског романтизма, вечитог младића наше лирике, антологијског песника младости, у Сремским Карловцима је отворено 54. Бранково коло и трајаће до 19. септембра.

Чувена песничка манифестација протицаће у знаку три важна јубилеја: 190. годишњице доласка Алексија Бранка Радичевића у Карловачку гимназију, 140. годишњице подизања првог споменика Бранку на Стражилову и 130. годишњице оснивања листа „Бранково коло“ у Сремским Карловцима.
 

Уз мото првог дана манифестације: „Што би песма да од срца није,/ што би срце да младости није“, беседом о Бранку Радичевићу у Карловачкој богословији „Свети Арсеније Сремац“, 54. Бранково коло свечано је отворио угледни српски песник и писац Ласло Блашковић. 

коло
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

На Стражилову, на Бранковом гробу, данас је планирано да свећу и цвеће принесе истакнути српски песник Живко Николић. 

Биће одржан и парастос Алексију Бранку Радичевићу у Сремским Карловцима, као и хришћанска трибина. На тему „О младости и вери“, говориће архимандрит Клеопа Стефановић.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

И. Б.

 

