„АЛБУМ ТИШИНЕ” ГЛАСНИЈИ ОД МУЗИКЕ Велика имена против AI пљачке ауторских права

Албум под називом „Is This What We Want?” састоји се од снимака тишине у музичким студијима и концертним салама, који симболизују последице планова британске владе на уметнике.

Ти снимци без музике приказују како би живот уметника могао да изгледа ако би њихова дела била коришћена без дозволе, пише Гардијан.

Међу познатим личностима које су се придружиле протесту јесу музичари Пол Макартни, Елтон Џон, Бјорн Улваес из групе „Аба”, као и глумица Џулијен Мур и писци Вал Макдермид и Ричард Осман.

Албум садржи 12 „песама тишине”, а приход од продаје биће дониран организацији „Help Musicians”.

Протест је покренут у тренутку када британска влада разматра измене у закону о ауторским правима, што би омогућило AI фирмама да користе рад професионалних музичара без њихове сагласности.