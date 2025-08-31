GUNS N' ROSES ПОРУЧИО БЕОГРАДУ: ”Хвала на енергији"; Објавили су секвенце са концерта на Ушћу (ФОТО/ВИДЕО)
Планетарно популарни хард рок бенд Guns N' Roses објавио је фото галерију с концерта одржаног 18. јула на београдском Ушћу.
У свом препознатљивом стилу Ганси су се захвалили Београду:
"Сјајно смо се је***о провели, Београде! Хвала на енергији", написали су легендарни професионалци и поделили фотографије Ексла, Слеша, Дафа и осталих чланова бенда из српске престонице.
Summer nights in Budapest, Belgrade & Sofia! Thank you for comin’ out Gunners 🌹 https://t.co/WLatxNcGSm
— Guns N' Roses (@gunsnroses) August 30, 2025
Уз фотографије, објавили су и колажни видео снимак са концерата у Будимпешти, Београду и Софији.
Амерички хард рок бенд је 18. јула трећи пут заредом наступио у Србији, али први пут од повратка оригиналних чланова бенда - гитаристе Слеша и басисте Дафа Мекејгена.
Њихова објава изазвала је лавину коментара, а највише је било оних типа: "Хвала на предивној вечери, свирци и уживању! Очекујемо вас опет! Свака част момци, развалили сте!"
Пред неколико десетина хиљада обожавалаца на Ушћу свирали чак три сата и приредили су прави спектакл. Осим ванременских хитова "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Paradise City", "Don't Cry", извели су и нумере објављене након поновног окупљања бенда: "Absurd", "Hard Skool", "Perhaps" и "The General".
Подсетимо, Guns N' Roses су претходно, са певачем Екслом Роузом као јединим чланом из оригиналне поставе, одржали концерте 2010. у Београдској арени и 2012. на фестивалу Exit у Новом Саду.
B92.net