ОДЛАЗАК ЧУВЕНОГ МУЗИЧАРА: Преминуо шеф-диригент Београдске филхармоније Габријел Фелц
БЕОГРАД: Београдска филхармонија саопштила је да је у 54. години изненада преминуо њен дугогодишњи шеф-диригент Габријел Фелц.
Преминуо је 29. августа у Универзитетској болници у Есену.
Фелц је на челу Београдске филхармоније био од 2017. године и, како наводе из ове установе, оставио је неизбрисив траг на српској музичкој сцени. Чим је стигао на чело Филхармоније, почео је да учи српски језик.
Под његовим вођством оркестар је остварио значајне успехе, проширио репертоар и ушао у светски ранг оркестара, а посебно се истиче његов допринос подизању извођачког квалитета и увођењу нових музичких концепата.
"Фелц је са нашим оркестром брзо почео да ниже многобројне успехе које је кратко славио, хитро осмишљавајући још веће и изазовније, са истом жустрином и упорношћу са којом се залагао и борио за оркестар Београдске филхармоније у њеним тешким моментима", навели су из Београдске филхармоније.
Београдска филхармонија саопштила је да ће у понедељак, 1. септембра, отворити Књигу жалости поводом његовог одласка. Сви заинтересовани моћи ће да се упишу од 10 часова у згради Филхармоније на Студентском тргу 11.