ОВО ЈЕ НОВИ ПЕВАЧ "РИБЉЕ ЧОРБЕ"! "Бора је хтео да наставимо, десет година сам већ са бендом"

02.09.2025. 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
Фото: youtube prinstcrin/ CikaJocaiZmajeviTV

Нови фронтмен групе "Рибља Чорба" је певач Јован Јефтић, који је део популарног музичког састава већ 10 година.

Јован Јефтић је говорио пред камерама "Ексклузива" о својој улози у бенду.

"Десет година сам већ са "Рибљом чорбом", само што стојим са стране и певам. Ми само желимо да, како је Боки (Бора) то хтео, наставимо да преносимо енергију коју је он усадио у нас. Одрастао сам са свима њима, тако да знам како бенд дише. Боки је хтео да наставимо", изјавио је Јован.

 

 

рибља чорба бора ђорђевић бенд
Култура Музика
