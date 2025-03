ПОГИНУЛА СОУЛ ПЕВАЧИЦА ЕНЏИ СТОУН Настрадала у саобраћајној несрећи у 63. години

МОНТГОМЕРИ: Соул певачица Енџи Стоун, позната по свом хиту "Wish I Didn’t Miss You", погинула је у саобраћајној несрећи у 63. години.

Представник певачице потврдио је за "Варајети" да је Стоун погинула у саобраћајној несрећи у Монтгомерију, у америчкој савезној држави Алабама, пренео је Гардијан.

Наводи се да је била на путу кући након наступа и да је једина особа која је погинула у несрећи.

Њена ћерка, Дајмонд Стоун, написала је на мрежама: "Моја мама је преминула".

Стоун је била једна од оснивача пионирског женског трија "The Sequence" крајем 70-их година, када је имала само 16 година.

Постигле су успех са песмом "Funk You Up", која је касније била узета као узор за Др. Дреа за његов сингл "Keep Their Heads Ringin" и Бруна Марса за песму "Uptown Funk".

Током своје каријере била је номинована за три Греми награде.

Стоун се бавила и глумом у комедијама попут "The Hot Chick" и "The Fighting Temptations", а на позоришној сцени играла је у Чикагу као Биг Мама Мортон.