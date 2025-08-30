ЗРНО КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СТИГЛО И ДО БАЧКОГ ДОБРОГ ПОЉА: Публика уживала у 13 композиција, од Штрауса, Шостаковича и Чајковског до "Мириса жене"
У центру Бачког Доброг Поља одржан је бесплатан концерт каласичне музике, којим је започета овогодишња серија концерата класичне музике "Зрна" у организацији Дунавске сонате из Новог Сада.
Наступили су виолинисткиња Андријана Рајић, пијаниста Јожеф Ритер и сопран Оливера Болта.
Становници Бачког Доброг Поља имали су прилику да уживају у неким од најпознатијих композиција и арија класичне и филмске музике. Изведени су Шостаковичев Валцер бр 2, Ивановичеви "Дунавски валови", Штраусов "На лепом, плавом Дунаву", "Наполитанска песма" П. И. Чајковског.
Затим Замфиров "Усамљени пастир", "О мио бамбино каро" из Пучинијеве опере "Ђани Скики". Поред тога, публика је имала прилику да ужива у нумерама "За Марију" Арнија Глимчера и Роберта Крафта из филма "Краљеви Мамба", валцеру "And the Waltz Goes On", који је компоновао глумац Ентони Хопкинс 1964. године, као и напуљску песму "Врати се у Соренто" Ернеста де Куртиса, Бреговићев "Андерграунд танго" и "Пор уна кабеза" Карлоса Гардела из филмског хита "Мирис жене".
Концертна серија "Зрна" одржава се четврту годину заредом под покривитељством Секретаријата за културу Аутономне покрајине Војводине, у војвођанским селима у којима никада није одржан концерт класичне музике.
Бачко Добро Поље је четврто село у општини Врбас, у коме је одржан концерт класичне музике. Пре тога концрти су одржани у Куцури, Савином Селу и Змајеву. А од 2021. концерти су одржани у још 11 војвођанских села: Велбиту код Кањиже, Ранчеву и Растини код Сомбора, Пивницама и Силбашу у општини Бачка Паланка, Старим Бановцима код Старе Пазове, Бачком Брестовцу у општини Оџаци, Вајској код Бача, Ловћенцу у општини Мали Иђош и Војводи Степи у општини Нова Црња.
У оквиру овогодишње турнеје "Зрна" биће одржани концерти у још два војвођанска села.