ЗРНО КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ СТИГЛО И ДО БАЧКОГ ДОБРОГ ПОЉА: Публика уживала у 13 композиција, од Штрауса, Шостаковича и Чајковског до "Мириса жене"

30.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Дунавска соната
Дунавска соната
Фото: Дунавска соната

У центру Бачког Доброг Поља одржан је бесплатан концерт каласичне музике, којим је започета овогодишња серија концерата класичне музике "Зрна" у организацији Дунавске сонате из Новог Сада.

Наступили су виолинисткиња Андријана Рајић, пијаниста Јожеф Ритер и сопран Оливера Болта. 

Становници Бачког Доброг Поља имали су прилику да уживају у неким од најпознатијих композиција и арија класичне и филмске музике. Изведени су Шостаковичев Валцер бр 2, Ивановичеви "Дунавски валови", Штраусов "На лепом, плавом Дунаву", "Наполитанска песма" П. И. Чајковског. 

Дунавска соната
Фото: Дунавска соната

Затим Замфиров "Усамљени пастир", "О мио бамбино каро" из Пучинијеве опере "Ђани Скики". Поред тога, публика је имала прилику да ужива у нумерама "За Марију" Арнија Глимчера и Роберта Крафта из филма "Краљеви Мамба", валцеру "And the Waltz Goes On", који је компоновао глумац Ентони Хопкинс 1964. године, као и напуљску песму "Врати се у Соренто" Ернеста де Куртиса, Бреговићев "Андерграунд танго" и "Пор уна кабеза" Карлоса Гардела из филмског хита "Мирис жене". 

Концертна серија "Зрна" одржава се четврту годину заредом под покривитељством Секретаријата за културу Аутономне покрајине Војводине, у војвођанским селима у којима никада није одржан концерт класичне музике. 

Дунавска соната
Фото: Дунавска соната

Бачко Добро Поље је четврто село у општини Врбас, у коме је одржан концерт класичне музике. Пре тога концрти су одржани у Куцури, Савином Селу и Змајеву. А од 2021. концерти су одржани у још 11 војвођанских села: Велбиту код Кањиже, Ранчеву и Растини код Сомбора, Пивницама и Силбашу у општини Бачка Паланка, Старим Бановцима код Старе Пазове, Бачком Брестовцу у општини Оџаци, Вајској код Бача, Ловћенцу у општини Мали Иђош и Војводи Степи у општини Нова Црња.

У оквиру овогодишње турнеје "Зрна" биће одржани концерти у још два војвођанска села.

