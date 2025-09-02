clear sky
ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Женски рукопис ковачичког наивног сликарства

02.09.2025. 11:20 11:29
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
а
Фото: промо

У Музеју Војводине, Дунавска 35, у среду, 3. септембра у 13 часова, биће отворена изложба „Женски рукопис ковачичког наивног сликарства – од игле и конца до Унеска“.

Пре тога, од 10 часова тећи ће пропратни програми уз ову изложбу, који ће бити поновљени у 12, 14 и 16 часова. Ти програми обухватају: стручно вођење кроз изложбу (Павел Бабка, оснивач галерије и фондаицје Бабка Ковачица и Еленка Ђуриш, мастер историје уметности); презентацију „Буквара –Абецедара о ковачичком наивном сликарству за најмлађе“ (сликарка Виерослава Светликова); радионицу осликавања тикве (сликарка Ева Хркова); радионицу „Осликајте сами себи свој магнет у духу Ковачичког наивног сликарства“, уз подршку сликарке Кларе Бабка; промоцију фимова о ковачичком наивном сликарству, уз подршку Љубише Тешића; и реч о ковачичкој храни и пићу уз дегустацију (Ана Павуз и Бачи Пиндро-Ондреј Томаш, промотери ковачичког наивног сликарства).

наивно сликарство ковачица
Извор:
Дневник
Пише:
Наташа Пејчић
