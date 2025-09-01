НАЈАВЉЕНА НОВА ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ Време једе поглед
Изложба “Време једе поглед - Избор из збирке сликарства Музеја савремене уметности Војводине”, којом је обухваћено више од 100 радова насталих од четрдесетих година прошлог века до данас, биће отворена у суботу, 6. септембра.
“Како се збирка сликарства већ дуги низ година није излагала, осим кроз позајмице и делове изложбених целина, те у недостатку сталне поставке, чинило ми се важним представити оно што музеј баштини од модерне и савремене уметности. Ова изложба представља нулту тачку за даља истраживања, како питања улоге сликарства данас, тако и питања излагачких пракси у музејима савремене уметности. Услед глобалних феномена који доминирају наративом савремене уметности, попут бијенала и изложби у облику ефемерних спектакала, музејске колекције налазе се у стању константног преиспитивања како активирати радове и омогућити им да директно комуницирају са временом у којем се налазе”, наводи кустоскиња изложбе Јована Трифуљеско.
Просторно конципирана у виду депоа, изложба доминантно представља дела војвођанских аутора, њих 60, међу којима су Милан Коњовић, Илија Башичевић Босиљ, Мира Бртка... Радови који ће бити представљени изведени су у разноврсним медијима и стиловима, од уља на платну до сликарских објеката. Изложба прати и приказује токове унутар збирке, при чему су најзаступљенији радови из 60-их, 70-их и 80-их година прошлог века, али укључује и дела из 90-их и раних 2000-их. Сам назив изложбе „Време једе поглед” илустративно приказује повезаност термина прошлост, садашњост и будућност, који су неодвојиви од музејских збирки које сажимају мултитемпоралну димензију очувања прошлог и садашњег за будуће време. Сваки пут када се радови из збирке представе публици, тадашње историјске прилике, социјалне структуре и уметнички укуси обоје интерпретацију дела, тако да се, колоквијално речено, „поједе поглед” претходног тренутка. Имајући то у виду, модерна и савремена уметност представљена у збирци има сврху да у посматрачу ојача осећај садашњости као времена посматрања, чиме се акценат у наслову ставља на реч поглед.
Изложба иначе није замишљена као апсолутни хронолошки преглед сликарства Војводине унутар збирке. Оживљавањем музејских процеса путем конзервације и разноврсних програма, као и лавиринтарном структуром поставке која условљава кретање посетилаца, подстиче се активно посматрање као пракса и ослања се на тезу Валтера Бењамина о слици прошлости која прети да нестане са сваком садашњошћу која у њој није препознала себе. Уз то, поред сликарских радова, представљени су и постери претходних изложби у Музеју савремене уметности Војводине, као и различити музејски процеси неопходни за истраживање, очување и излагање радова. У недостатку сталне поставке, ова изложба представља нулту тачку истраживања музејског фонда, процес дијалога са публиком и препознавања. Управо зато њена архитектура прати дехијерархизовану форму депоа.
Изложба “Време једе поглед”, која ће трајати до 31. октобра, истовремено најављује и серију поставки којима ће у 2026, , у оквиру обележавања шест деценија од оснивања Музеја, публици бити представљене богате збирке радова у власништву МСУВ.