ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ „ИВИЦЕ И МАРИЦЕ” У ПОЗОРИШТУ МЛАДИХ Путовање кроз страхове, наде и жеље
У Позоришту младих почеле су пробе представе “Ивица и Марица”, чија је премијера планирана за октобар.
Представу режира глумац овог театра Слободан Нинковић, коме је то први редитељски пројекат. На првој проби је редитељ окупио глумачку екипу у којој су Саша Латиновић, Славица Вучетић, Неда Даниловић и Алекса Илић. Ауторка текста је Теодора Марковић, комплетан дизајн представие урадиће Милица Грбић Комазец, композитор је Петар Бурсаћ, а дизајнер светла биће Ратко Јерковић. Први излазак пред публику “Ивица и Марица” имаће 10. октобра, на Малој сцени Позоришта младих, што ће уједно бити и прва премијера овог театра у новој сезони.
О томе зашто га је баш ова чувена бајка инспирисала да се окуша први пут и као редитељ, и то луткарске представе, Слободан Нинковић каже да су “Ивица и Марица” Јакоба и Вилхелма Грима популарна бајка којом су писци хтели да проговоре о немаштини и глади, главном проблему многих породица у 19. веку, када није било неуобичајено да родитељи напусте своју децу, јер нису могли да их издржавају.
- Стога је ова бајка многима била веома страшна, често на жанровској граници између бајке и хорора. Иако је она на први прича о двоје изгубљене деце и злој вештици, у њеном срцу крије се много више од тога: то је прича о породици, љубави, страху, искушењу и храбрости - каже Нинковић.
У верзији коју ће Нинковић режирати у Позоришту младих, намера му је, како истичу у овом театру, да изоштри управо породичне односе. Ту родитељи нису окрутни, нити хладни, већ су сиромашни људи који своју децу уче најважнијим вредностима: како да брину једни о другима, како да не одустану ни када је тешко и како да у себи пронађу снагу онда када им се чини да је немају.
- Брат и сестра, Ивица и Марица, на почетку су као дан и ноћ. Међутим, шума и догађаји који их у њој чекају, учиниће да схвате колико су једно другом важни. Из те шуме неће изаћи иста деца која су у њу закорачила. Изаћи ће брат и сестра који су научили да њихова снага долази из повезаности - наглашава Слободан Нинковић.
По његовим речима, оригинална верзије бајке “Ивица и Марица” носи мрачну и застрашујућу атмосферу.
– Нисам хтео те атмосфере у потпуности да се одрекнем - указује Слободан Нинковић. – Зато сам као жанр одабрао да то буде мини хорор комедија за децу. Она подразумева и мрачну страну приче: напетост, неизвесност и страх, али и светлу страну: хумор, игру и тренутке нежности. Жеља ми је да публика осети како се страх и смех могу допуњавати, како једно појачава друго и како кроз тај контраст настају тренуци које памтимо. Зато представа “Ивица и Марица” неће бити само путовање кроз шуму, већ и путовање кроз сопствене унутрашње просторе, кроз наше страхове, наде и жеље...