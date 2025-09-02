СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ РАСПИСАЛО КОНКУРС ЗА ДОМАЋИ ТЕКСТ Позив писцима драма

Стеријино позорје расписало је свој традиционални конкурс за оригинални домаћи драмски текст и позива писце да до 1. децембра доставе своје драме, према пропозицијама које су објавили.

Право учешћа имају држављани Републике Србије и сви аутори који пишу на српском језику. Биће разматрани оригинални драмски текстови изворно написани на српском, или преведени на српски језик. Жири ће узимати у обзир необјављене и неизвођене драмске текстове.

Конкурс је анониман, па текстове, у штампаној форми (4 примерка), на којима не сме бити име аутора, треба слати под шифром. У посебној коверти треба послати решење шифре (шифра под којом је послат рад, име и презиме аутора, адреса боравка, контакт телефон и е-маил адреса). Исти аутор може послати највише два драмска текста. Адреса за слање је: Стеријино (позорје за Конкурс), 21000 Нови Сад, Змај Јовина 22/И.

Стеријино позорје преузима ауторска права на објављивање награђеног текста у издањима Позорја, на српском и енглеском језику, права на позоришно праизвођење, и екранизацију у сарадњи са Радио-телевизијом Војводине, без накнадне надокнаде.

Додељује се само једна награда, која подразумева Стеријину значку, сертификат и финансијски део у износу од 500.000 динара. Одлуку о награди жири доноси до 28. фебруара 2026, а додела се уприличује 29. марта на Дан Стеријиног позорја.