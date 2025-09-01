УЗ ОДЛАЗАК ШЕФА ДИРИГЕНТА БГФ МАЕСТРА ГАБРИЈЕЛА ФЕЛЦА (1971–2025)
Животну сцену напустио је дугогодишњи шеф-диригент Београдске филхармоније Габријел Фелц.
Маестро Фелц је оставио неизбрисив траг на светској сцени као један од најистакнутијих немачких диригената, са свестраном каријером у оперском и симфонијском репертоару.
Био је генерални музички директор у Алтенбург-Гери, а потом генерални музички директор Штутгартске филхармоније, па генерални музички директор Дортмундске опере и шеф-диригент Филхармоније у Дортмунду, да би лане преузео улогу музичког директора у Килу.
На чело Београдске филхармоније дошао је Фелц 2017. и с њим је ансамбл ступио у савим нову развојну етапу. Са њим на челу БГФ је ушла у ранг светских оркестара “тешке категорије”, јер је маестро драстично проширио репертоар и значајно утицао на подизање нивоа извођачког квалитета. Но, како кажу сами музичари, више од свега Фелц је пружао непоновљиву радост свирања упркос “немачкој” дисциплини.
Са Фелцом је Београдска филхармонија први пут засвирала на отвореном, изводила опере на концертној сцени, представљала нове музичке трендове савремене музике... Као заједнички шеф-диригент, спојио је Дортмундску и Београдску филхармонију у извођењу “Бетовен маратона”, односно свих девет симфонија у истом дану 26. јуна 2022. у Новом Саду. Био је то по многима најупечатљиви програм реализован у оквиру пројекта Нови Сад - Европска престоница културе. Уследиће потом и незаборавни Брамсов и Моцарт маратон на Коларцу, али нико није могао да претпостави да ће Рахмањинов маратона овог јуна 2025. у Дортмунду, поводом кога је поново спојио Дортмундску и Београдску филхармонију, бити последње животно дело овог великог диригента.