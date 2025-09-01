Велика златна мимоза „Ди-џеј Ахмету”
01.09.2025. 12:42 12:46
Филм „Ди-џеј Ахмет” северномакедонског редитеља Георгија М. Унковског освојио је Велику златну мимозу на протеклог викенда завршеном 38. Филмском фестивалу у Херцег Новом.
Златна мимоза за најбољу режију додељена је редитељу Николи Лежаићу за филм „Како је овдје тако зелено?”, док је награда за најбољи сценарио припала Стефану Бошковићу за филм „Видра”.
Након признања, које је добио на Сарајево филм фестивалу, Андрија Кузмановић је проглашен за најбољег глумца за улогу у остварењу „Југо Флорида”.
Златна мимоза за најбољу женску улогу додељена је равноправно Аници Доброј и Леи Цок, за улоге Даде и Броње у филму „Бело се пере на 90”.
Специјално признање жирија 38. Монтенегро филм фестивала додијељено је филму „15 и по”.