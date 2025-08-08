ДЕСЕТ ПРЕДСТАВА ЗА ПЕТ ЛИМЕНКИ Јединствени еколошки театар фест ове године у Крушевцу
У Крушевцу ће од 3. до 7. септембра бити одржан „Лименка театар фест“, интернационални позоришни фестивал за децу, јединствен по томе што се улазнице за представе не купују новцем, већ је потребно донети бар пет искоришћених лименки за пиће које ће бити послате на рециклажу.
Током пет фестивалских дана, на репертоару ће бити представе из седам држава – Црне Горе, Хрватске, Северне Македоније, Мађарске, Бугарске, Словачке и Србије, које су одабрали селектор Слободан Јовановић и глумица и редитељка Валентина Павличић, уметничка директорка Лименка театар феста. На фестивал долазе представа „Ружно паче” Позоришта Крушевац, „Зец и пас“ Позоришта лутака „Пинокио“, македонски „Бременски музиканти“, „Вилињска гора“ из Црне Горе, „Пепељуга“ Народног позоришта у Приштини, „Чувари природе“ Краљевачког позоришта, “Плимплим” из Мађарске, „Чаплин“ из Словачке, “Ћерка самураја” из Бугарске и „Четири чудесне незгоде“ из Хрватске.
Није, иначе, згорег подсетити на то да је, поред намере да најмлађима у Србији прикаже квалитетан и разноврстан позоришни програм, мисија овог фестивала и да се сваке године одржи у другом граду и подржи напоре локалне заједнице да малишани и њихови родитељи сазнају нешто више о рециклажи и заштити животне средине.
