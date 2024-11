(ВИДЕО) ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У СОФИЈИ ЗБОГ ПРЕДСТАВЕ ЏОНА МАЛКОВИЧА Нападнут аниматор, а разлог је како су Бугари представљени у односу на Србе

Више стотина демонстраната се почело окупљати испред позоришта сат времена пре почетка извођења ове представе настале према истоименом роману Џорџа Бернарда Шоа.

Држали су велики транспарент с натписом „Без антибугарских представа у Народном позоришту“. Бацали су кесе за смеће, пљували и физички напали аниматора Теодора Ушева док је покушавао да уђе у позориште.

Неки демонстранти покушали су силом ући у зграду, али их је обезбеђење одгурало, наводе бугарски медији. Како би се избегли даљи сукоби, управа позоришта је дозволила само неким новинарима да погледају представу.

🚨🇧🇬PROTESTERS DISRUPT PLAY IN BULGARIA OVER “ANTI-BULGARIAN” PORTRAYAL



Nationalist protesters in Bulgaria blocked the premiere of Arms and the Man, directed by John Malkovich, accusing the play of depicting Bulgarians negatively.



Demonstrators threw garbage and attempted to… pic.twitter.com/GZeIC0Twwl

