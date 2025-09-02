clear sky
32°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОВАЧКА ШИЦАРА У НОВИМ КАРЛОВЦИМА Угриновчани баш расположени, ево ко је био најбољи

02.09.2025. 13:19 13:31
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
шицара
Фото: Приватна архива

У Новим Карловцима – Сасама, минулог викенда уприличена је ловачка шицара, као и надметање у гађању глинених голубова.

У класичној шицари, најрасположенији су били Угриновчани: прво место заузео је Милош Алексић, а друго Рајко Стамболија, док је трећи био Душко Дабић из Павловаца. 

У гађању глинених голубова најпрецизнији је био Мишко Фабри из Сланкамена испред домаћег стрелца Михајла Мунђе, трећи је био Пера Недић из Угриноваца, а четврти Дејан Пенић из Шимановаца. 
 

шицара
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај