ЛОВАЧКА ШИЦАРА У НОВИМ КАРЛОВЦИМА Угриновчани баш расположени, ево ко је био најбољи
02.09.2025. 13:19 13:31
У Новим Карловцима – Сасама, минулог викенда уприличена је ловачка шицара, као и надметање у гађању глинених голубова.
У класичној шицари, најрасположенији су били Угриновчани: прво место заузео је Милош Алексић, а друго Рајко Стамболија, док је трећи био Душко Дабић из Павловаца.
У гађању глинених голубова најпрецизнији је био Мишко Фабри из Сланкамена испред домаћег стрелца Михајла Мунђе, трећи је био Пера Недић из Угриноваца, а четврти Дејан Пенић из Шимановаца.