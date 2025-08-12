ПОЧЕО ЛЕТЊИ ЛОВ НА ГОЛУБОВЕ ГРИВНАШЕ Стрпљењем и маскирањем на опрезног лепотана
С почетком августа кренуо је лов на голубове гривнаше, за пробрано ловачко друштво омиљена летња активност.
За неке од њих то је атрактиван, пре свега динамичан летњи лов у ком се, за релативно кратко време, може утрошити кутија патрона, те представља својеврстан пуцачки тренинг у ишчекивању главне ловне сезоне.
Ови голубови, лепог перја и генерално лепог изгледа, лове се у раним јутарњим сатим или касно по подне. У овдашњим ловиштима, у питању је прелетни лов, где се ове гривнаши чекају у заклону када долазе на храну, махом сунцокрет, који за њих представља посластицу и добар извор енергије.
Један од љубитеља лова на гривнаше је председник ЛУ „Доњи Срем” у Сурчину Бранислав Анђелковић, који сматра да су за успешан лов ових птица кључни стрпљење и добро маскирање, јер се ради о врло опрезној врсти голубова. Он напомиње да гривнаши могу да задају невоље пољопривредницима.
- Поједини ратари нам се жале да им ове птице наносе штету на парцелама сунцокрета, па род буде умањен и до 30 одсто. Ми им радо помогнемо и успут уживамо у лову спајајући лепо и корисно – каже Анђелковић.
Голуб гривнаш је дефинитивно врста у ексапанзији, ког у последње две деценије има све више. Одомаћили су се и у великим градовима.
- Ова врста се шири, тако да га има све више у целој Европи – каже ловни стручњак Миленко Зеремски. – Први пут сам га видео када сам био студент, а сада га има и у великим градовима. Могућ разлог томе је чињеница да су последњих деценија проређене и грабљивице, његови природни непријатељи, попут соколова, јастребова... Гривнаш је лепа и атрактивна птица, али и врло опрезна. Углавном, ту где се пуца – не враћа се, ретко се може ловити два пута на истом месту. Међу уловљеним птицама преовладавају млађе јединке. Сунцокрет му је омиљена храна, али храни се и воћем попут дуда, семенкама... То су сигурно приметили власници аутомобила који немају гараже - каже Зеремски.