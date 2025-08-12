clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАПОРТ С ВОДЕ Ранко је био јачи од брке капиталца тешког 62 килограма

12.08.2025. 09:13 09:16
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

На Билећком језеру – поново капиталац, и то какав.

Ранко Ивковић Желуд доказао је зашто га сматрају једним од најбољих риболоваца билећког краја, упецавши пре неколико дана сома тешког 62,6 килограма, дугог 212 центиметара.

Иначе, само два дана пре овог улова, Ранко је такође упецао „брку” тешког 51 килограм.

Ни велике врућине нису омеле љубитеље једне од најлепших писта у Србији, јер када сунце зађе, авантура може да почне... 

2
Фото: Приватна архива

На „Живи”, Роланд Туруц из Куле, члан СРД „Шаран“ из Вајске, уловио је, користећи кукуруз као мамац, сјајан примерак шарана који је тежио 10,5 килограма. Наравно, овај лепотан и даље плива „Живом”.

На Дунаву код Сремских Карловаца минулог викенда један крупан смуђ је кренуо по оброк, а налетео је на Very 9 Monarch Rules...

2
Фото: Приватна архива

 Риба тешка три килограма и дуга 62 центиметра дело је риболовца Милана Крстина.

рапорт с воде
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај