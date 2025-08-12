РАПОРТ С ВОДЕ Ранко је био јачи од брке капиталца тешког 62 килограма
На Билећком језеру – поново капиталац, и то какав.
Ранко Ивковић Желуд доказао је зашто га сматрају једним од најбољих риболоваца билећког краја, упецавши пре неколико дана сома тешког 62,6 килограма, дугог 212 центиметара.
Иначе, само два дана пре овог улова, Ранко је такође упецао „брку” тешког 51 килограм.
Ни велике врућине нису омеле љубитеље једне од најлепших писта у Србији, јер када сунце зађе, авантура може да почне...
На „Живи”, Роланд Туруц из Куле, члан СРД „Шаран“ из Вајске, уловио је, користећи кукуруз као мамац, сјајан примерак шарана који је тежио 10,5 килограма. Наравно, овај лепотан и даље плива „Живом”.
На Дунаву код Сремских Карловаца минулог викенда један крупан смуђ је кренуо по оброк, а налетео је на Very 9 Monarch Rules...
Риба тешка три килограма и дуга 62 центиметра дело је риболовца Милана Крстина.