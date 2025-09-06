УДАР НА ЏЕП РИБОЛОВАЦА Ово су нове цене дозвола за рекреативни риболов ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ ПРАВО НА ПОПУСТ
Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов од 1. јануара 2026. биће 9.000 динара, наведено је у Правилнику који је донело Министарство заштите животне средине.
За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60 до 80 одсто, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов за наредну годину износи 4.500 динара, а за лица са телесним оштећењем од 80 одсто и више, као и лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и лица млађа од 18 година, годишња дозвола за рекреативни риболов биће 800 динара.
Вредност годишње дозволе у 2026. за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју, за сва лица износиће од 2.000 до 10.000 динара.
У Службеном гласнику је објављено и да ће вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима од 1. јануара 2026. бити 1.300 динара, а вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима 2.600 динара.