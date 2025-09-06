overcast clouds
УДАР НА ЏЕП РИБОЛОВАЦА Ово су нове цене дозвола за рекреативни риболов ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ ПРАВО НА ПОПУСТ

06.09.2025. 21:08 21:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов од 1. јануара 2026. биће 9.000 динара, наведено је у Правилнику који је донело Министарство заштите животне средине.
   

За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60 до 80 одсто, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов за наредну годину износи 4.500 динара, а за лица са телесним оштећењем од 80 одсто и више, као и лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и лица млађа од 18 година, годишња дозвола за рекреативни риболов биће 800 динара.
    

Вредност годишње дозволе у 2026. за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју, за сва лица износиће од 2.000 до 10.000 динара.
    

У Службеном гласнику је објављено и да ће вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима од 1. јануара 2026. бити 1.300 динара, а вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима 2.600 динара.

дозвола риболовци риболов
Лов и риболов
