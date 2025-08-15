ЗДРАВО, СЛАТКО И БРЗО!
АРАПСКИ КОЛАЧ БЕЗ ШЕЋЕРА И БРАШНА! Слаткиш који можете јести до миле воље без гриже савести
Уколико сте на дијети не брините, јер чак и у том случају можете да једете овај слаткиш
Последњих деценија све чешће наилазимо на дезерте који се спремају без шећера, брашна и масноћа које нас чине гојазнима и због којих после морамо на дијету.
Један од њих је и арапски колач, чувена здрава посластица која се брзо и лако спрема, нема много калорија, а ужитак је такав да ћете га правити сваке недеље.
За његову припрему вам треба неколико једноставних састојака и мало времена, па изволите.
Састојци:
• 120 г овсених пахуљица
• 200 мл топлог млека
• 2 јајета
• 2 банане
• кашичица екстракта ваниле (или 1 кесица ванилиног шећера)
• 40 г какао праха
• кашичица прашка за пециво
• ораси за посипање
• чоколадне мрвице за посипање
• 100 грама чоколаде
• 40 мл млека
Припрема:
Сипајте овсене пахуљице у чинију, па прелијте топлим млеком и оставите на 10 минута.
Потом у другу осуду разбијте јаја, па додајте пасиране банане. Убаците и ванилин шећер, па све добро умутите жицом. Додајте какао прах и прашак за пециво, па добро промешајте да се сједини. Сипајте овсене пахуљице потопљене у млеко (све с млеком), па промешајте.
Сипајте у калуп за печење, подмазан или обложен пек-папиром, па поспите сецканим орацима и чоколадним мрвицама, ренданом чоколадим или нечим сличним.
Пеците у рерни претходно загрејаној на 180 степени, око 15-20 минута.
Кад буде готово, ситно исецкајте чоколаду, па је отопите у 40 мл прокључалог млека уз мешање и тиме прелијте колач.