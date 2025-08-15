clear sky
ЗДРАВО, СЛАТКО И БРЗО!

АРАПСКИ КОЛАЧ БЕЗ ШЕЋЕРА И БРАШНА! Слаткиш који можете јести до миле воље без гриже савести

15.08.2025. 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Glossy/Дневник
Фото: youtube prinstcrin/ ricette arabe

Уколико сте на дијети не брините, јер чак и у том случају можете да једете овај слаткиш

Последњих деценија све чешће наилазимо на дезерте који се спремају без шећера, брашна и масноћа које нас чине гојазнима и због којих после морамо на дијету.

Један од њих је и арапски колач, чувена здрава посластица која се брзо и лако спрема, нема много калорија, а ужитак је такав да ћете га правити сваке недеље. 

За његову припрему вам треба неколико једноставних састојака и мало времена, па изволите.

Састојци: 

           120 г овсених пахуљица

           200 мл топлог млека

           2 јајета

           2 банане

           кашичица екстракта ваниле (или 1 кесица ванилиног шећера)

           40 г какао праха

           кашичица прашка за пециво

           ораси за посипање

           чоколадне мрвице за посипање

           100 грама чоколаде

           40 мл млека

da
Фото: youtube prinstcrin/ ricette arabe

Припрема: 

Сипајте овсене пахуљице у чинију, па прелијте топлим млеком и оставите на 10 минута.

Потом у другу осуду разбијте јаја, па додајте пасиране банане. Убаците и ванилин шећер, па све добро умутите жицом. Додајте какао прах и прашак за пециво, па добро промешајте да се сједини. Сипајте овсене пахуљице потопљене у млеко (све с млеком), па промешајте.

Сипајте у калуп за печење, подмазан или обложен пек-папиром, па поспите сецканим орацима и чоколадним мрвицама, ренданом чоколадим или нечим сличним.

Пеците у рерни претходно загрејаној на 180 степени, око 15-20 минута.

Кад буде готово, ситно исецкајте чоколаду, па је отопите у 40 мл прокључалог млека уз мешање и тиме прелијте колач.

