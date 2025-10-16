ШЕРИЈАТСКИ ВАЖНИЈИ ОД БРИТАНСКОГ ЗАКОНА Трчање у Лондону забрањено за жене и девојчице старије од 12 година!
ЛОНДОН: Најновији сегмент емитован на Јутјуб каналу GBNews изазвао је бурну реакцију широм Уједињеног Краљевства, отварајући оштру дебату о женским правима, интеграцији и примени верских закона у секуларном друштву.
У видеу под провокативним насловом „Добродошли у Шеријатску Британију!” џамија забрањује женама и девојчицама старијим од 12 година учешће на трци у оквиру манифестације Паркрун. И док феминисткиње ћуте, водитељ Патрик Кристис анализира инцидент који се догодио у Источном Лондону, оптужујући друштвену и политичку елиту за лицемерје.
Централна тачка расправе је трка, односно Паркрун, који је организовала Џамија Источног Лондона (East London Mosque). Новинар Патрик Кристис наводи да су женама и девојчицама старијим од 12 година забранили учешће у трци. Кристис и његови панелисти оштро су критиковали ову одлуку, називајући је „мизогином” и потенцијално нелегалном према британском Закону о једнакости (EqualitiesAct).
Посебно су се осврнули на избор старосне границе, постављајући питање да ли се девојчице тог узраста сматрају „сексуалним објектима” у контексту организатора.
Кристис је упитао: „Где су све феминисткиње? Где су све левичарке које воле једнакост, када дође до овога?”, оптужујући активисткиње да су „тихе” о фундаменталним питањима у исламској заједници, као што су: повећан број случајева сакаћења женских полних органа (FGM), договорени и дечији бракови и рад судова у Британији који постају Шеријатских будући да су у неким случајевима давали предност верским пресудама над одлукама британских породичних судова.
Кристис је подсетио јавност на ранију критику британске политике и градоначелника Лондона од стране бившег америчког председника Доналда Трампа. У његовом прилогу, Трампова изјава је цитирана у контексту критике стања у Лондону: „Погледам Лондон, где имате ужасног градоначелника, ужасног, ужасног градоначелника, и толико је промењен, сада желе да пређу на шеријатски закон, али ви сте у другој земљи, то не можете да радите”. Кристис је искористио овај Трампов став као увод у дискусију о томе како забрана на Паркруну служи као конкретан пример наводног поткопавања британских секуларних вредности. Додатно, водитељ је посебно критиковао Мохамеда Лутфура Рахмана, градоначелника Тауер Хемлета, због његове подршке спорном догађају. Панелисти су се сложили да је концепт мултикултурализма „апсолутно пропао” и да се дозвољавањем паралелних правних и друштвених структура подривају основне британске вредности једнакости.
Портпарол Џамије Источног Лондона је у саопштењу за медије негирао да је догађај прекршио Закон о једнакости. Навели су да су спортски догађаји са „једним полом” (single-gendersportingevents) легални према члану 195 и распореду 23 Закона о једнакости, и да су уобичајена пракса широм Уједињеног Краљевства. Ипак, Кристис је нагласио да то не оправдава забрану која је специфично циљала само жене и девојчице старије од 12 година, што целом догађају даје обележје дискриминације и наметања ретроградног погледа на улогу жене у јавном животу.