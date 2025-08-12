clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БРЗА ПИТА СА КИСЕЛИМ МЛЕКОМ Мирис детињства на столу за мање од сат времена

12.08.2025. 20:34 20:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Пита
Фото: Ilustracija pixabay

Ако сте одрасли на селу или код баке проводили распусте, вероватно памтите онај специфичан, помало освежавајући укус киселог млека у разним домаћим тестима.

Ова брза пита са киселим млеком је савршена прилика да тај укус вратите у свој дом. Не треба вам квасац ни дуго чекање – све се спреми за трен, а резултат је мекан, миришљав и хранљив залогај.

Састојци:

3 јаја

200 мл киселог млека

100 мл уља

200 г белог брашна

1 прашак за пециво

150 г белог сира (уситњеног)

Со по укусу

По жељи – семенке или сусам за посип

Припрема:

У чинији умутите јаја са киселим млеком и уљем.

Додајте брашно помешано са прашком за пециво и мало соли.

Умешајте уситњени сир, па лагано промешајте да се равномерно распореди.

Масу сипајте у подмазан плех или обложен папиром за печење.

По жељи посипајте сусамом или семенкама.

Пеците у загрејаној рерни на 180°C око 25–30 минута, док лепо не поцрвени.

Савет: Најлепша је топла, уз чашу свежег киселог млека или парадајз салату.


Ова пита је идеалан избор када желите нешто домаће, а немате времена за дуге припреме. Кисело млеко јој даје ону благу кискасту ноту која је чини посебном и различитом од уобичајених јогурт пита. Брзо се прави, још брже поједе, и буди успомене на једноставна, али укусна јела наших бака.

пита кисело млеко рецепт
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОМИЉЕНО РЕШЕЊЕ ЗА ДОРУЧАК Брза пита без брашна која вас лишава мука у кухињи

ОМИЉЕНО РЕШЕЊЕ ЗА ДОРУЧАК Брза пита без брашна која вас лишава мука у кухињи

13.01.2025. 07:52 07:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ОВО ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА НАЈУКУСНИЈУ ПОСНУ ПОСЛАСТИЦУ Лења пита са вишњама за сладокусце
lenja pita

(ФОТО) ОВО ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА НАЈУКУСНИЈУ ПОСНУ ПОСЛАСТИЦУ Лења пита са вишњама за сладокусце

03.03.2025. 18:04 18:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај