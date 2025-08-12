БРЗА ПИТА СА КИСЕЛИМ МЛЕКОМ Мирис детињства на столу за мање од сат времена
Ако сте одрасли на селу или код баке проводили распусте, вероватно памтите онај специфичан, помало освежавајући укус киселог млека у разним домаћим тестима.
Ова брза пита са киселим млеком је савршена прилика да тај укус вратите у свој дом. Не треба вам квасац ни дуго чекање – све се спреми за трен, а резултат је мекан, миришљав и хранљив залогај.
Састојци:
3 јаја
200 мл киселог млека
100 мл уља
200 г белог брашна
1 прашак за пециво
150 г белог сира (уситњеног)
Со по укусу
По жељи – семенке или сусам за посип
Припрема:
У чинији умутите јаја са киселим млеком и уљем.
Додајте брашно помешано са прашком за пециво и мало соли.
Умешајте уситњени сир, па лагано промешајте да се равномерно распореди.
Масу сипајте у подмазан плех или обложен папиром за печење.
По жељи посипајте сусамом или семенкама.
Пеците у загрејаној рерни на 180°C око 25–30 минута, док лепо не поцрвени.
Савет: Најлепша је топла, уз чашу свежег киселог млека или парадајз салату.
Ова пита је идеалан избор када желите нешто домаће, а немате времена за дуге припреме. Кисело млеко јој даје ону благу кискасту ноту која је чини посебном и различитом од уобичајених јогурт пита. Брзо се прави, још брже поједе, и буди успомене на једноставна, али укусна јела наших бака.