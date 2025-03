ЦЕО СВЕТ се диви српској супи која "диже из мртвих"! ПРОГЛАШЕНА ЈЕ ЗА НАЈЗДРАВИЈЕ ЈЕЛО НА СВЕТУ Лекари је препоручују, а баке ЗНАЈУ тајни зачин који је чини још бољом

Лекари кажу да хидрира организам, обнавља црева и јача имунитет, посебно током зиме када је препоручљиво јести је "док је врућа".

Занимљиво је и да ово старо јело конзумира чак дупло више жена него мушкараца, као и да је једно од првих зачињених јела која се дају беби, без бојазни од алергијских реакција. Спрема се и најтежим болесницима, а у болници је обавезан оброк после операције јер кажу да "диже из мртвих".

Она не само да хидрира тело, већ благотворно делује на црева и помаже код проблема са пробавним органима. Ако свакодневно конзумирате супу богату поврћем, можете значајно унапредити здравље ваших црева, пише популарни сајт за исхрану Eat This, Not That.

Фото: freepik, ilustracija

Ова супа обилује влакнима која продужавају осећај ситости и помажу бољој пробави. Такође, препуна је витамина, минерала и других корисних једињења за здравље. Ако се припрема од костију, садржи колаген који доноси лепши изглед коже, затеже лице и смањује целулит.

Све ово чини супу идеалним додатком вашој свакодневној исхрани – ако већ није!

Чишћење тела

За оздрављење, али и одржавање доброг здравља, један од главних лекова је оно познато докторско – „доста течности“. Тело које нападају различити алергени и вируси бори се са њима, а да би успело да из борбе изађе као победник, потребно је да се „испира“. Пилећа супа је један од најбољи начина да се тело „опере“ од вируса, јер убрзава избацивање лоших супастанци из организма.

Дезинфекција

Пилећа супа садржи доста соли, због зачина који се додају, па када пролази кроз грло, има сличан ефекат као да испрате ждрело топлим сланим раствором. Другим речима, бактерије из грла, усне шупљине и крајника се уништавају.

Фото: freepik

Чишћење синуса

Слично као друге топле течности, попут чаја, испаравање топле супе док је једемо помаже да се синуси очисте, а самим тим умире иритантни симптоми прехладе и грипа.

Јачање организма

Када је тело изморено и без енергије, као што је то случај код прехлада и вируса, ништа му неће пријати више од протеина из пилетине и сјајних, неопходних нутријената из поврћа које се уобичајено додаје супи.

Помаже код температуре

У случају грознице, пилећа супа ће вас лепо загрејати изнутра и окрепити ваше тело, па ће се непријатан симптом ублажити.

Фото: freepik

Студије су показале да пилећа супа годи телу и на много дубљем нивоу. Наиме, показало се да пилећа супа спречава производњу неутрофила, белих крвних ћелија које практично једу бактерије и тако изазивају упале и појачану производњу слузи. Научници кажу и да пилећа супа помаже у случајевима астме, емфизема (обољења плућа), чак и код различитих отока.

Најбољи ефекат има пилећа супа припремљена са додатком црног лука, целера и шаргерепе. Пилетина обезбеђује цистеин, аминокиселину која избацује слуз из плућа, шаргарепа и целер обезбеђују бета каротен и витамин Ц, који подижу имунитет и помажу да се тело избори са инфекцијом, а моћни црни лук пружа организму довољно антиоксиданата да може да се избори са запаљењем.