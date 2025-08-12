(ФОТО) Од одушевљења до згражавања НОВИ ГАСТРО ХИТ - СЛАДОЛЕД СА УКУСКОМ МАЈЧИНОГ МЛЕКА Ево од чега је направљен
Последњих дана интернетом кружи један необичан, али врло интригантан тренд: сладолед који, наводно, „има укус као мајчино млеко“. Идеја није потпуно нова – интересовање за ову тему повремено се појављивало још од 2011. године, када је једна посластичарница у Лондону кратко нудила сладолед од донираног мајчиног млека.
Али оно што је до сада био маргинални експеримент, 2025. године је претворено у добро осмишљену маркетиншку кампању.
У марту 2025, бренд производа за родитеље Frida удружио се са њујоршком посластичарницом OddFellows како би лансирали лимитирано издање сладоледа инспирисаног укусом мајчиног млека. Иако не садржи стварно мајчино млеко, овај сладолед постао је вирални хит због своје провокативне идеје, упечатљиве кампање и отвореног разговора о дојењу.
Ко стоји иза идеје и како сладолед изгледа?
Бренд Frida познат је по иновативним и често неконвенционалним решењима за родитеље – од уређаја за чишћење бебиних носића, до практичних помагала за мајке после порођаја. У оквиру промоције своје нове двосмерне ручне пумпе за мајке које доје, Frida је одлучила да тему дојења приближи јавности – кроз укус.
Заједно са познатом њујоршком посластичарницом OddFellows, развили су сладолед који у укусу подсећа на колострум – прво мајчино млеко богато хранљивим материјама које се производи неколико дана након порођаја. Укус је описан као слаткаст, благо слан, са нотама меда и карамеле, а боја је бледожута – слична правој боји колострума.
У саставу нема правог људског млека, већ мешавине класичних база за сладолед (млеко, павлака, јаја, шећер) са додатком крављег колострума у липозомалном облику, како би се што верније опонашала текстура и укус мајчиног млека. Сладолед је био доступан ограничено – од 1. до 10. марта у поп-ап локацији у Бруклину, а затим и онлајн, где се продавао по цени од 12,99 долара по пинти. Поново је пуштен у продају од 5. до 10. августа на истој локацији.
Зашто је сладолед постао виралан и шта каже публика?
Кампања је изазвала лавину реакција – од одушевљења и похвала, до критика да је идеја „непотребна“ или „превише чудна“. Некима се допада што се дојење нормализује и приказује отворено, док другима концепт „мајчиног млека у сладоледу“ делује превише интимно за комерцијалну понуду.
Упркос (или баш због) те подељености, кампања је успела – друштвене мреже су биле преплављене рецензијама, ТикТок је био пун снимака дегустације, а број претрага појмова као што су breast milk ice cream нагло је скочио.
Од чега је направљен?
Сладолед садржи млеко, слатку павлаку, жуманца, шећер, мед и слани карамел, уз кључни додатак – липозомални крављи колострум. Он даје посебну, богату и благо слану ноту, а бира се јер је саставом најсличнији људском колоструму, потпуно је безбедан за исхрану и лако доступан прехрамбеној индустрији.
„Овај производ задовољава касноноћне жеље и истовремено храни тело. Богат је хранљивим материјама сличним онима у мајчином млеку и адаптираном млеку за бебе, укључујући омега-3 масне киселине које стимулишу мозак, лактозу која даје енергију, протеине, витамине и минерале. Укус му је сладак, орашаст, са благом нотом соли“, објавили су на друштвеним мрежама.
Произвођачи, Frida и OddFellows, истичу да производ није осмишљен да шокира, већ да нормализује разговор о дојењу и улози мајки. Њихова идеја је да сладоледом „пробију табу о мајчином млеку“ и помогну родитељима да о дојењу говоре без срама или нелагоде.
„Мајчино млеко је прво што свако од нас проба у животу – зашто онда толико оклевамо када је реч о разговору о њему?“, поручују из Frida-е. Тако је овај сладолед постао много више од десерта – постао је симбол комуникације и подршке, нарочито током Националног месеца дојења, када је и званично представљен.