ГРАШАК И БОРАНИЈА КАО НИКАД ПРЕ! Ево који састојак који ће им дати савршен укус сваки пут
Ови прилози су изузетно здрави, али често нам задају муке приликом спремања и изгубе леп укус.
Махуне су идеалан прилог многим јелима, али након кувања могу постати гњецаве. Ипак, постоје намирнице које им можете додати како би задржале добар укус, према неким рецептима.
Наиме, захваљујући путеру и белом луку, махуне ће бити савршено мекане за само неколико минута.
За припрему овог јела биће вам потребно:
– 450 грама свежих махуна
– кашичица маслиновог уља
– супена кашика путера
– три чена белог лука
– пола кашичице рендане лимунове коре
– 60 милилитара воде или бујона
– мало уља
– со и бибер по жељи
Припрема:
Загрејте мало уља у тигању на средње јакој ватри. Додајте махуне и мало соли. Потом сипајте мало воде или бујона како би се лагано издинстале, а да притом задрже хрскавост.
Покријте тигањ поклопцем – махуне ће омекшати за само неколико минута. Када постану мекане, скините поклопац и пустите да вишак течности испари.