overcast clouds
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАШАК И БОРАНИЈА КАО НИКАД ПРЕ! Ево који састојак који ће им дати савршен укус сваки пут

23.10.2025. 19:10 19:16
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена Б92
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Ови прилози су изузетно здрави, али често нам задају муке приликом спремања и изгубе леп укус.

Махуне су идеалан прилог многим јелима, али након кувања могу постати гњецаве. Ипак, постоје намирнице које им можете додати како би задржале добар укус, према неким рецептима.

Наиме, захваљујући путеру и белом луку, махуне ће бити савршено мекане за само неколико минута. 

За припрему овог јела биће вам потребно:

– 450 грама свежих махуна

– кашичица маслиновог уља

– супена кашика путера

– три чена белог лука

– пола кашичице рендане лимунове коре

– 60 милилитара воде или бујона

– мало уља

– со и бибер по жељи

Припрема:

Загрејте мало уља у тигању на средње јакој ватри. Додајте махуне и мало соли. Потом сипајте мало воде или бујона како би се лагано издинстале, а да притом задрже хрскавост.

Покријте тигањ поклопцем – махуне ће омекшати за само неколико минута. Када постану мекане, скините поклопац и пустите да вишак течности испари.

 

грашак боранија укус
Извор:
Супержена Б92
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај