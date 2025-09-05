overcast clouds
30°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕДНОСТАВНО И ТОЛИКО УКУСНО ДА ЋЕ СВИ ТРАЖИТИ ЈОШ Умесите уштипке „апгрејдоване” кобасицом

05.09.2025. 16:54 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
Коментари (0)
уштипци
Фото: Printscreen Youtube/ Cozinha sem Misterio

Испробајте уштипке са кобасицама – мекани изнутра, хрскави споља. Брз и једноставан рецепт за доручак, ужину или предјело који ће одушевити целу породицу.

Сочни уштипци са комадићима кобасица савршени су за брзи доручак или ужину. Мекани изнутра и хрскави споља, лако се праве и неће оставити неред по кухињи као класично пржење у дубоком уљу. Ово је рецепт који ће се свидети и деци и одраслима.

Састојци:

  • 1 јаје
  • 1 чаша павлаке
  • пола кашичице соли
  • 1 и по шоља пшеничног брашна
  • 100 мл млека
  • 1 кашичица прашка за пециво
  • 500 г кобасица
  • уље за пржење.

Савет

Да уштипци буду ваздушасти, не мешајте тесто предуго – довољно је док се сви састојци сједине.

Припрема

Умутите јаје са павлаком и млеком. Додајте со, брашно и прашак за пециво, па добро сједините да добијете глатко тесто.

Кобасице исецкајте на колутиће или коцкице и умешајте у тесто.

Загрејте уље у тигању на средњој температури. Кашиком вадите смесу са кобасицама и стављајте у уље. Пржите уштипке са обе стране док не добију златну боју и хрскаву корицу (око три-четири минута по страни).

Извадите уштипке и ставите их на папирни убрус да упију вишак уља. Послужите топле уз јогурт, павлаку или ајвар по жељи.

уштипци кобасица
Извор:
ствар укуса.мондо
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИСУ УШТИПЦИ, ОВО СУ ПРАВЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРИГАНИЦЕ! Споља хрскаве, изнутра мекане, а један САСТОЈАК их чини неодољивим
da

НИСУ УШТИПЦИ, ОВО СУ ПРАВЕ ЦРНОГОРСКЕ ПРИГАНИЦЕ! Споља хрскаве, изнутра мекане, а један САСТОЈАК их чини неодољивим

06.08.2025. 16:45 16:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВА ДАМА СРБИЈЕ ПОДЕЛИЛА СУПЕР РЕЦЕПТ ЗА УШТИПКЕ ОД ПИЛЕТИНЕ И ТИКВИЦА Цео поступак снимила у кухињи
tamara vucic

ПРВА ДАМА СРБИЈЕ ПОДЕЛИЛА СУПЕР РЕЦЕПТ ЗА УШТИПКЕ ОД ПИЛЕТИНЕ И ТИКВИЦА Цео поступак снимила у кухињи

04.08.2025. 10:28 10:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УШТИПЦИ ОД ТИКВИЦА БЕЗ УЉА И БРАШНА Укусан оброк са минимумом калорија ХРСКАВИ И ДИЈЕТАЛНИ
тиквице

УШТИПЦИ ОД ТИКВИЦА БЕЗ УЉА И БРАШНА Укусан оброк са минимумом калорија ХРСКАВИ И ДИЈЕТАЛНИ

12.07.2025. 15:20 15:33
Волим
0
Коментар
1
Сачувај