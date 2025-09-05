ЈЕДНОСТАВНО И ТОЛИКО УКУСНО ДА ЋЕ СВИ ТРАЖИТИ ЈОШ Умесите уштипке „апгрејдоване” кобасицом
Испробајте уштипке са кобасицама – мекани изнутра, хрскави споља. Брз и једноставан рецепт за доручак, ужину или предјело који ће одушевити целу породицу.
Сочни уштипци са комадићима кобасица савршени су за брзи доручак или ужину. Мекани изнутра и хрскави споља, лако се праве и неће оставити неред по кухињи као класично пржење у дубоком уљу. Ово је рецепт који ће се свидети и деци и одраслима.
Састојци:
- 1 јаје
- 1 чаша павлаке
- пола кашичице соли
- 1 и по шоља пшеничног брашна
- 100 мл млека
- 1 кашичица прашка за пециво
- 500 г кобасица
- уље за пржење.
Савет
Да уштипци буду ваздушасти, не мешајте тесто предуго – довољно је док се сви састојци сједине.
Припрема
Умутите јаје са павлаком и млеком. Додајте со, брашно и прашак за пециво, па добро сједините да добијете глатко тесто.
Кобасице исецкајте на колутиће или коцкице и умешајте у тесто.
Загрејте уље у тигању на средњој температури. Кашиком вадите смесу са кобасицама и стављајте у уље. Пржите уштипке са обе стране док не добију златну боју и хрскаву корицу (око три-четири минута по страни).
Извадите уштипке и ставите их на папирни убрус да упију вишак уља. Послужите топле уз јогурт, павлаку или ајвар по жељи.