Кад је једном стигао из Аустроугарске, заувек је остао део војвођанске кухиње! КОЛАЧ КОЈИ ДОНОСИ СРЕЋУ НА ТРПЕЗУ Ово је РЕЦЕПТ за оригинални сремачки куглоф ЈЕДАН ТРИК је јако важан!
У Срему куглоф није био само посластица, већ део свечаности.
Спремао се за Божић, Ускрс, славе и свадбе. Посебан калуп, кружног облика са рупом у средини, био је готово обавезна опрема у свакој кући. Куглоф се резао свечано, често уз вино или кувану ракију, а деца су нестрпљиво чекала прве кришке, јер се веровало да куглоф доноси срећу и благостање.
Рецепт за сремачки куглоф
Потребни састојци:
500 г брашна
200 г шећера
150 г путера или масти
4 јаја
200 мл млека
1 коцкица квасца (или 1 кесица сувог квасца)
100 г сувог грожђа (по жељи и сецкани ораси или бадеми)
прстохват соли
корица лимуна или поморанџе
Мале тајне домаћица
Да би куглоф био мекши, домаћице су тесто месиле дуже и увек га остављале да добро надође, па тек онда стављале у калуп.
Калупи су се некада мазали свињском машћу и посипали брашном, јер се тада куглоф најлепше одвајао и добијао хрскаву корицу.
Уместо сувог грожђа, старије жене су знале да убаце и ситно сецкане дуње или јабуке, да колач дуже остане сочан.
У неким сремачким кућама куглоф се на крају преливао шећерним сирупом или посипао циметом, као знак да је празник пред вратима.
Припрема:
У млако млеко размутити квасац са кашичицом шећера и оставити да надође.
У већој чинији умутити јаја са шећером, па додати омекшали путер или маст.
Умешати брашно, прстохват соли и надошли квасац, па све добро замесити.
Додати суво грожђе и корицу лимуна, па тесто оставити да нарасте на топлом.
Када тесто удвостручи волумен, пребацити га у добро подмазан и побрашњен калуп за куглоф.
Пећи у унапред загрејаној рерни на 180°Ц око 40–50 минута, док не добије златну корицу.
Печен куглоф извадити из калупа, посути прах шећером и послужити топао или хладан.
Иако данас постоје модерне верзије са чоколадом и разним додацима, прави сремачки куглоф задржао је једноставност и мирис детињства. У њему је сажета традиција војвођанских домаћица, које су знале да најлепше тренутке у кући увек прате мириси из рерне, пишу Лепоте Србије.