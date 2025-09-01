clear sky
Кад је једном стигао из Аустроугарске, заувек је остао део војвођанске кухиње! КОЛАЧ КОЈИ ДОНОСИ СРЕЋУ НА ТРПЕЗУ Ово је РЕЦЕПТ за оригинални сремачки куглоф ЈЕДАН ТРИК је јако важан!

01.09.2025. 22:44 22:49
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У Срему куглоф није био само посластица, већ део свечаности.

Спремао се за Божић, Ускрс, славе и свадбе. Посебан калуп, кружног облика са рупом у средини, био је готово обавезна опрема у свакој кући. Куглоф се резао свечано, често уз вино или кувану ракију, а деца су нестрпљиво чекала прве кришке, јер се веровало да куглоф доноси срећу и благостање.

Фото: Промоција вредности надалеко познатог села  Фото: Ф. Бакић

Рецепт за сремачки куглоф

Потребни састојци:
500 г брашна
200 г шећера
150 г путера или масти
4 јаја
200 мл млека
1 коцкица квасца (или 1 кесица сувог квасца)
100 г сувог грожђа (по жељи и сецкани ораси или бадеми)
прстохват соли
корица лимуна или поморанџе
 

Мале тајне домаћица


Да би куглоф био мекши, домаћице су тесто месиле дуже и увек га остављале да добро надође, па тек онда стављале у калуп.
 

Калупи су се некада мазали свињском машћу и посипали брашном, јер се тада куглоф најлепше одвајао и добијао хрскаву корицу.
 

Уместо сувог грожђа, старије жене су знале да убаце и ситно сецкане дуње или јабуке, да колач дуже остане сочан.
 

У неким сремачким кућама куглоф се на крају преливао шећерним сирупом или посипао циметом, као знак да је празник пред вратима.

Припрема:

У млако млеко размутити квасац са кашичицом шећера и оставити да надође.
У већој чинији умутити јаја са шећером, па додати омекшали путер или маст.
Умешати брашно, прстохват соли и надошли квасац, па све добро замесити.
Додати суво грожђе и корицу лимуна, па тесто оставити да нарасте на топлом.
Када тесто удвостручи волумен, пребацити га у добро подмазан и побрашњен калуп за куглоф.
Пећи у унапред загрејаној рерни на 180°Ц око 40–50 минута, док не добије златну корицу.
Печен куглоф извадити из калупа, посути прах шећером и послужити топао или хладан.
 

Фото: pixabay.com

Иако данас постоје модерне верзије са чоколадом и разним додацима, прави сремачки куглоф задржао је једноставност и мирис детињства. У њему је сажета традиција војвођанских домаћица, које су знале да најлепше тренутке у кући увек прате мириси из рерне, пишу Лепоте Србије.

 

куглоф рецепт рецепт за колач срем
Извор:
Лепоте Србије
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
