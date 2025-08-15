clear sky
ЈЕДНОСТАВНО, БРЗО И ЗДРАВО!

КАД НЕМАТЕ МНОГО ВРЕМЕНА Шампињони са поврћем у тигању, ИДЕАЛАН ручак или вечера без много труда

15.08.2025. 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
K1info
da
Фото: freepik, ilustracija

Када немате много времена, а желите да на столу буде нешто укусно, здраво и посно, шампињони са поврћем у тигању су прави избор.

Ово је једно од оних јела које се прави „из главе“, од онога што имате при руци, а опет сваки пут испадне другачије и мирише на домаћу кухињу.

Састојци:

500 г свежих шампињона

1 већа црвена паприка

1 већа зелена паприка

2 шаргарепе

1 главица црног лука

2 чена белог лука

3 кашике уља (сунцокретово или маслиново)

Со, бибер по укусу

Суви зачин или свеж першун за посипање

Припрема:

da
Фото: freepik, ilustracija

Поврће спремите унапред – Лук ситно исецкајте, шаргарепу исеците на танке колутове или штапиће, а паприке на траке. Шампињоне оперите и исеците на листиће.

На уљу пропржите лук док не омекша и замирише, па додајте шаргарепу. Динстајте неколико минута да шаргарепа пусти боју и омекша.

Додајте паприке и наставите да динстате на средњој ватри. Посолите и побиберите по укусу.

На крају убаците шампињоне и бели лук. Поклопите и оставите да се све заједно крчка још 7–8 минута, док гљиве не пусте сок и повежу се са осталим поврћем.

По жељи додајте мало сувог зачина или свежег першуна.

Ово јело можете послужити уз кувани пиринач, пире кромпир или као прилог уз рибу. Лако се уклапа у посни јеловник, а може бити и главно јело за лагану вечеру.

Магазин Гастро
