НЕСЛАНА ШАЛА „ПРОСЈАК У КУЋИ” УЗЕЛА МАХА Полицијски телефони се усијали због новог тренда на ТикТоку
Интернет трендови су некад забавни, али некад и опасни. Обично је разлика између та два јасна, али овде то није случај.
У најновијем ТикТок тренду, људи помоћу АИ праве лажне слике „просјака” који им долазе у кућу или стан док су сами, и онда то шаљу родитељима или партнерима који нису ту.
Слике су направљене тако да су на њима прави станови/куће, само је лик просјака генерисан вештачком интелигенцијом. Због тога, они који нису вични технологији или нису наилазили на ову „фору”, често и не помисле да је читав приказ човека „лажан”.
Обично разговор иде тако што је неко „из сажаљења примио просјака”, и пита особу која није ту шта даље да ради.
Love this new trend on TikTok. Kids texting their parents and using AI to make them think they've brought a tramp into the house. pic.twitter.com/WU0XZdbSma
— Graham Linehan (@Glinner) October 1, 2025
Најчешће ове шале деца „смештају” родитељима који су забринути, и онда снимају целу преписку како би могли да је објаве на ТикТоку.
У суштини, у питању је безопасна шала, али да и такве ситуације могу отићи предалеко показује апел из полицијских станица широм САД, јер се дешавало да родитељи или забринути супружници зову полицију која на тај позив мора да хитно дође у стан због „нежељених особа”.
@.raespencer I’m dying 😂 #ai#prank#geminiai#google ♬ Funny - Gold-Tiger
„У неколико случајева, они који су примили ове слике и коментаре генерисане вештачком интелигенцијом искрено су поверовали да се у њиховом дому налази уљез. Позвали су полицију да пријаве провалу, што је захтевало хитан одговор полицајаца”, саопштили су из полицијске станице у Салему (Масачусетс).